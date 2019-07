El fotógrafo que vuelve virales imágenes de los cráteres de la Luna

Andrew McCarthy, un fotógrafo aficionado del cosmos o "space nerd" ("nerd espacial") como se autodenomina en su cuenta de Instagram, tiene una pasión por la astronomía gracias a su padre, que le mostró la luna a través de un telescopio cuando era un niño.

Andrew, que vive en Sacramento, California, y trabaja en tecnología de software, ha tomado centenares de miles de fotografías.

Sin embargo, una en particular que compartió en el foro de la red social Reddit ha acumulado 74.000 votos de aprobación.

La imagen de 81 megapíxeles se realizó después de una velada de trabajo, el 7 de mayo, como parte de su actual proyecto de tomar fotos de la Luna todos los días durante un mes.

"Tomo cuantas fotos sean posibles, con dos cámaras y un telescopio conectado a un mouse posicional que compensa por la rotación de la Tierra", explicó Andrew a la BBC.



Telescopio gratis

Eso va seguido de mucha posproducción "con la que logro una bien clara y nítida imagen".



Ese proceso de posproducción incluye características que le permiten al usuario hacer zoom para ver los cráteres individuales.

Fue gracias a un telescopio que Andrew encontró gratis en el sitio web de anuncios clasificados Craig's List, hace dos años, que retomó su pasión por la astronomía. Así, comenzó a compartir sus imágenes en las redes sociales.



"Me gusta publicar en una variedad de comunidades para atraer a gente nueva a este hobby", comentó. "Lo que me gusta podría ser diferente al gusto de otros. A mí me gustan las cosas del espacio profundo".

Una imagen en especial, que publicó el 25 de febrero, es una de las más populares e incluso fue tomada por medios rusos e indios.

(Foto: Andrew McCarthy/@cosmic_background) Agencias

Hasta ahora ha recibido 23.000 "me gusta" en Instagram.



Andrew dice que trata de responder a cuantos comentarios puede y se siente muy asombrado por las reseñas positivas.



"Me tomo el tiempo para responder y, para aquellos que necesitan más información sobre cómo iniciarse (en el hobby), los ayudo offline".



Ahora hay una inmensa cola de personas en su bandeja de entrada que quiere conversar con él sobre sus creaciones.



En la siguiente publicación de una foto de Júpiter, Andrew comenta que no todos saben que el planeta es visible durante el día. "Ésta se tomó tiempo después de la salida del sol. Hasta podía ver lunas".



Pero, ¿cómo hace una persona común y corriente para mejorar sus fotos de la Luna y los planetas?

Andrew reconoce que las fotos tomadas con teléfonos móviles no son muy buenas. "Mi consejo es que se unan a foros, comunidades y adquieran recomendaciones ahí".



Con esta foto de una Luna menguante, iluminada al 46%, informa que es "una composición de 250.000 tomas".

Por supuesto que ha habido muchos otros intentos de tomar fotos extraordinarias de la Luna y más allá. "La práctica hace al maestro", concluye.