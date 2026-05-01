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Resumen

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Por Agencia Europa Press

Es conocido que hace aproximadamente entre 12.900 y 11.700 años, la Tierra se enfrió rápidamente, un suceso que los científicos explicaron mediante un impacto extraterrestre, que desencadenó esta anomalía gélida, conocida como el Dryas. Sin embargo, ahora investigadores de la Universidad Texas A&M refuerzan una teoría alternativa que atribuye el inicio del Dryas a una violenta serie de erupciones volcánicas. Sus datos se recogen en ‘Science Advances’.

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