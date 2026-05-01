Es conocido que hace aproximadamente entre 12.900 y 11.700 años, la Tierra se enfrió rápidamente, un suceso que los científicos explicaron mediante un impacto extraterrestre, que desencadenó esta anomalía gélida, conocida como el Dryas. Sin embargo, ahora investigadores de la Universidad Texas A&M refuerzan una teoría alternativa que atribuye el inicio del Dryas a una violenta serie de erupciones volcánicas. Sus datos se recogen en ‘Science Advances’.

El Dryas Reciente, casi glacial, fue provocado por un evento largamente debatido que perturbó el sistema de la Circulación Meridional de Vuelco del Atlántico (AMOC), una enorme “cinta transportadora” de circulación oceánica aún presente que transporta calor a nivel global.

El análisis de registros sedimentarios continuos de América del Norte indica que la actividad volcánica desencadenó este período más frío vinculado a la AMOC. Análisis de tres sitios en Florida y Texas cuantificaron las proporciones isotópicas de osmio y de elementos altamente siderófilos (HSE) de los sedimentos. Las composiciones fueron muy similares a las creadas por la deposición de aerosoles volcánicos.

Al comparar los datos con los núcleos de hielo de la Antártida y Groenlandia, los investigadores observaron que el inicio de los patrones isotópicos coincidió con una serie de grandes erupciones volcánicas que ocurrieron hace aproximadamente entre 12.980 y 12.870 años.