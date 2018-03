El Galaxy S9 y el Galaxy S9 Plus, los nuevos celulares del gigante surcoreano Samsung, estarán disponibles para la venta en EE.UU. y Europa a partir del 16 de marzo. Sin embargo, la llegada de este nuevo Smartphone al Perú tomará un poco más de tiempo.

El Galaxy S9 fue presentando el pasado 25 de febrero en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona. De acuerdo a la crítica especializada, este smartphone está pensado para fortalecer la "comunicación visual" a través de la realidad aumentada.

La cámara del S9 permite generar avatares en 3D similares a los usuarios. Esto gracias a tecnología de realidad aumentada. Los avatares, según Samsung, pueden ser mejorados y compartidos en redes sociales como si fueran emojis.

Así son lo avatares 3D que genera el Galaxy S9. (Foto AFP) Agencias

Pero, eso no es todo. La cámara del S9 también puede adaptarse a la luz como el ojo humano y grabar en súper cámara lenta, alcanzando los 960 fotogramas por segundo. Hasta la fecha, esto último solo lo había conseguido Sony.



Además, tiene incorporado el asistente virtual de Samsung, Bixby. Así, el usuario podrá obtener información sobre su entorno como traducir idiomas, comprar productos y hasta medir la cantidad de calorías de lo que comemos a diario, indica la firma surcoreana.



Ahora que ya sabemos algunos de los atributos del Galaxy S9, vayamos con la pregunta que generó esta nota: ¿Cuándo llegará al Perú el nuevo celular de Samsung? Todo hace indicar que no falta mucho.



En diálogo con El Comercio, fuentes cercanas a Samsung indicaron que normalmente los celulares de la firma llegan al Perú al mes o mes y medio después de su lanzamiento global. “Posiblemente, (el S9 llegue a nuestro país) a fines de marzo o antes de la quincena de abril”, nos indicaron.



En cuanto al precio, el Galaxy S9 se vende en Estados Unidos a 720 dólares, mientras que el Galaxy S9 Plus está a 840 dólares.



--- Detalles técnicos del Galaxy S9 y el Galaxy S9 Plus ---

► Galaxy S9

Alto: 147.7 mm / Ancho: 68.7 mm / Grosor: 8.5 mm / Peso: 163 g

Pantalla: 5.8 pulgadas

Resolución: 2960x1440 pixeles

Procesador: Exynos 9810 Octa

Memoria RAM: 4 GB

Memoria Interna: 64 GB (Expandible hasta 512 GB)

Cámara principal: 12 MP / Cámara frontal: 8 MP

Batería: 3000 mAh

► Galaxy S9 Plus

Alto: 158.1 mm / Ancho: 73.8 mm / Grosor: 8.5 mm / Peso: 189 g

Pantalla: 6.2 pulgadas

Resolución: 2960x1440 pixeles

Procesador: Exynos 9810 Octa

Memoria RAM: 6 GB

Memoria Interna: 64 GB, 128 GB, 256 GB (Expandible hasta 512 GB)

Cámara principal: 12 MP / Cámara frontal: 8 MP

Batería: 3500 mAh



