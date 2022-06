El precio de la gasolina ha aumentado en todo el mundo por diversos motivos. Sin embargo, los conductores pueden reducir sus gastos si siguen unos cuantos consejos y los aplican en sus autos por combustión o híbridos.

Si bien no es un ahorro notorio a simple vista, el usuario podrá darse cuenta de este a largo plazo. Es decir, son pequeñas acciones que ayudarán a que no gaste tanto combustible al forzar su motor. Si este no trabaja demás, no gastará más gasolina de la que realmente necesita para funcionar.

¿Cómo puedo ahorrar gasolina con mi vehículo?

1. Planificar viajes. Al realizar un viaje largo lo primero que debemos hacer es planificarlo. Es importante tener en cuenta dónde vamos a parar y por cuánto tiempo, pues si alargamos un viaje por razones que no habíamos previsto, aumentaremos el consumo del combustible. Si ya sabemos cómo actuar en cualquier situación, no gastaremos más tiempo de lo normal, ni tampoco más gasolina.

2. Evita acelerar o frenar repentinamente. Estas acciones bruscas generan un mayor esfuerzo para el motor, sin importar si el vehículo es eléctrico, híbrido o de combustión. Por ello, el conductor debe anticiparse a lo que tendrá al frente para actuar de manera correcta. Esto podría ahorrar hasta 20% de gasolina, dependiendo del auto.

3. Mantén una velocidad estable. Este punto está relacionado con el anterior, pues al seguir una velocidad uniforme, generarás que el motor no fuerce su trabajo para seguir con las indicaciones que le das. Por ello, es importante anticiparse a lo que se va a presentar en la pista para mantener una fluidez, sin la necesidad de frenar o acelerar por motivos externos al vehículo.

4. Apaga el motor cuando no estés en movimiento. Si tienes que esperar a una persona o si vas a estar detenido en el tráfico por mucho tiempo, lo mejor es apagar el motor y encenderlo cuando vayas a moverte. De esta manera, no forzarás a que el motor trabaje, pero sin llevarte a ninguna parte.

5. Usa el aire acondicionado de forma correcta. Este es el sistema no esencial que más energía consume y funciona gracias al motor, especialmente en verano. No debes abusar de su uso, pues luego de unos minutos ya es efectivo. Es decir, no es necesario subir o bajar la temperatura exageradamente, sino tan solo colocarlo a 5° C menos que la temperatura ambiente.

6. Es mejor tener las ventanas cerradas. Al estar abiertas, el aire ingresa al vehículo y este necesitará más trabajo para romper la resistencia del aire. El motor se forzará más y, por ende, gastarás más gasolina. Por ello, es mejor utilizar el aire acondicionado, siguiendo la indicación anterior.

7. Utiliza bien el control de velocidad de crucero. Siguiendo los consejos anteriores, podemos apoyarnos en la tecnología para mantener una velocidad estable. El sistema del crucero siempre será más exacto que el conductor, debido a sus sensores, por lo que debemos confiar en él. Si vas en subida, trata de ir con un poco menos de velocidad para no forzar el motor.

8. Usa las marchas largas. No debemos esperar a que el motor llegue a 3.000 rpm para subir una marcha, pues es importante conducir a bajas revoluciones. Si no se cambian las marchas, crea un exceso de revoluciones y, por tanto, un mayor consumo de combustible. En un auto que funciona con combustible se puede pasar la marcha superior entre 2.000 y 2.500 rpm, mientras que en un diésel se puede hacer desde tan solo 1.500 rpm, pues más de 2.000 rpm se considera ya altas revoluciones. En la gran mayoría de los autos, es en la 4ta, 5ta y 6ta cuando el motor consume menos combustible.

9. Revisa la presión de las llantas. Estas deben ir infladas como lo recomienda el fabricante. Si conduces con neumáticos con una presión de 0,5 bares inferior a la correcta, genera que el consumo de combustible aumente en un 2% en áreas urbanas y un 4 % en las interurbanas. Solo debes variar +0,2 ó +0,3 bares si hay mucho frío o si el auto va muy pesado.

10. Pasa por la revisión técnica. Si tu auto está en perfectas condiciones, de por sí ya vas a ahorrar gasolina. Al estar limpio y con mantenimiento, no forzarás el motor y, además, estarás al día con tus obligaciones como conductor.