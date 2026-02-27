Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Gemini realizará tareas de manera autónoma en el móvil.
Gemini realizará tareas de manera autónoma en el móvil.
/ GOOGLE
Por Agencia Europa Press

Gemini será pronto un agente de inteligencia artificial (IA) en el móvil con capacidad para gestionar tareas que requieren varios pasos para su realización y hacerlo en segundo plano, sin interrumpir al usuario.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.