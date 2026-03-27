Resumen

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Geocito aparece como solución para familias que autoconstruyen. (Foto referencial: freepik.es)
Geocito aparece como solución para familias que autoconstruyen. (Foto referencial: freepik.es)
Por Redacción EC

Perú es un país en el que miles de personas recurren a la autoconstrucción, sin contar con información técnica suficiente sobre el terreno, los riesgos sísmicos o los materiales adecuados. En este contexto aparece Geocito, una plataforma digital que puede ayudar a resolver estos problemas.

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