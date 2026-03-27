Perú es un país en el que miles de personas recurren a la autoconstrucción, sin contar con información técnica suficiente sobre el terreno, los riesgos sísmicos o los materiales adecuados. En este contexto aparece Geocito, una plataforma digital que puede ayudar a resolver estos problemas.

Se trata de un proyecto que aparece como solución tecnológica, introduce análisis de datos y evaluación del suelo en los procesos de autoconstrucción.

Ha sido desarrollado por UTEC y recibió el premio Global Innovation Challenge 2024 de Citi Foundation. Destacó por integrar tecnología, accesibilidad y educación en una plataforma digital.

“Geocito pone la tecnología al servicio de las familias que hoy autoconstruyen sin asesoría técnica, brindándoles información clara para reducir riesgos y mejorar la calidad de sus viviendas”, señaló Roxana Kern, Program Manager de UTEC.

La plataforma Geocito puede ayudar a planificar mejor una construcción. (Foto: Difusión)

Según explicó, más personas podrían tomar decisiones informadas desde el inicio y construir de manera más segura y sostenible.

Tecsup también participa en este proyecto que, según Angélica Vargas Machuca, Jefa del Departamento de Innovación de Tecsup, “busca mejorar las condiciones de vida de miles de familias peruanas”.

¿Cómo funciona Geocito? La plataforma analiza las condiciones del terreno —tipo de suelo, comportamiento sísmico y clima— y genera recomendaciones personalizadas sobre materiales y métodos constructivos.

Pero, aunque se trata de un programa, también necesita un espacio físico para operar. El campus de Tecsup albergará la plataforma física de exhibición de Geocito.