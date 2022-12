Google permitirá que las empresas puedan utilizar cifrado cuando envíen correos por Gmail. Este tipo de seguridad estará disponible el siguiente año y solo podrán aplicar compañías que sean clientes de la gigante tecnológica. Sin embargo, se espera que este sea el primer paso para que esta característica llegue a todos los usuarios en algún momento.

“Estamos ampliando el acceso de los clientes al cifrado del lado del cliente en Gmail en la Web. Los clientes de Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus y Education Standard pueden solicitar la versión beta hasta el 20 de enero de 2023″, señala en su blog.

Ni siquiera el mismo Google podrá ver o leer los mensajes. “El uso de cifrado del lado del cliente en Gmail garantiza que los datos confidenciales en el cuerpo del correo electrónico y los archivos adjuntos sean indescifrables para los servidores de Google. Los clientes conservan el control sobre las claves de cifrado y el servicio de identidad para acceder a esas claves”, agrega.

Si bien la mayoría de servicios de Google ya cuenta con esta tecnología, ahora se dará el paso a Gmail. “Google Workspace ya utiliza los estándares criptográficos más recientes para cifrar todos los datos en reposo y en tránsito entre nuestras instalaciones. El cifrado del lado del cliente ayuda a fortalecer la confidencialidad de sus datos al mismo tiempo que ayuda a abordar una amplia gama de necesidades de cumplimiento y soberanía de datos”, añade.

Sin embargo, como se mencionó, hasta el momento solo estará disponible para los clientes de Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus y Education Standard, y en la versión beta (de prueba). Google aún no ha dado a conocer si cualquier usuario podrá utilizar esta función en un futuro.

¿Cómo se podrá usar el cifrado al enviar un correo por Gmail?

La función es muy simple. Al crear el correo eléctronico, solo debes escoger si tendrá el cifrado. Para ello, se pulsa el ícono del candado que estará a la derecha del receptor. Finalmente, se escoge la opción ‘Cifrado adicional’ para activarlo.