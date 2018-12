Google 2018 | ¿Qué fue lo que más buscaron los peruano?

El 2018 ya llega a su fin y como todos los años Google presenta “El año en búsquedas”, su lista de las tendencias que se registraron en el Perú. ¿Y cuáles fueron los temas, las inquietudes y dudas que despertaron mayor interés entre los peruanos? De acuerdo al resumen anual del buscador, los términos relacionados con las elecciones, el fútbol y el reguetón fueron las consultas que registraron un alto crecimiento en los últimos doce meses en el país.



El ranking de tendencias o “trends” en Perú está marcado por temas que han copado la actualidad como el reciente proceso electoral Municipal y Regional, el caso de Paolo Guerrero, el Mundial Rusia 2018, el fallecimiento del periodista deportivo Daniel Peredo o el viral “Momo” que desató una ola de consultas sobre su origen.

Como en todo año de elecciones y consultas populares, las búsquedas relacionadas con estos términos tienen un lugar importante entre las preguntas más frecuentes: ¿Qué es bicameralidad?, ¿Qué es referendum?, ¿Cómo saber dónde voto?, ¿Cómo saber si soy miembro de mesa?, ¿Cómo votar con el DNI electrónico 2018? fueron algunas de las inquietudes volcadas al buscador por los peruanos. Mientras que el término “Elecciones 2018”, por su parte, lideró el podio de los acontecimientos del año.



En materia de eventos deportivos, el Mundial de Fútbol Rusia 2018, los clásicos Alianza vs Universitario, Boca vs River, Barcelona vs Real Madrid, así como la Champions League 2018 se posicionan dentro del top 10. Pero no todo es sobre el considerado “deporte rey”, otras disciplinas también despertaron interés entre los peruanos como el Dakar, Wimbledon y el US Open.



Por el lado musical, la búsqueda de canciones es acaparada por temas de reguetón, lo que pone en evidencia que este género es muy popular entre los peruanos. Y del lado de los personajes, Avicii, Luis Miguel, Paulo Londra y Freddie Mercury fueron los nombres que registraron mayor interés en el país.



“El año en búsquedas” es una recopilación de los acontecimientos, personajes y temas que marcaron el espíritu del año a través de la mirada colectiva de los usuarios de Internet. El informe ofrece una perspectiva única de los principales eventos del año con base en las búsquedas de mayor crecimiento realizadas en el país en diferentes categorías.

Las que siguen son las listas de búsquedas de mayor crecimiento en 2018 en el Perú. Y en el sitio www.google.com/2018 pueden encontrar cuáles fueron los términos de mayor crecimiento en búsquedas en todo el mundo.



A continuación, las listas locales (todas reflejan los términos de mayor crecimiento del año en comparación con 2017 en cada una de las categorías):

Trending



1. Elecciones 2018

2. Paolo Guerrero

3. Mundial Rusia 2018

4. Daniel Peredo

5. Momo

6. Te boté

7. Alianza vs Universitario

8. Keiko Fujimori

9. Taki taki

10. Amorfoda

Cómo



1. Cómo saber dónde voto

2. Cómo saber si soy miembro de mesa

3. Cómo se llama el año 2018

4. Cómo hacer slime

5. Cómo hacer la arroba

6. Cómo votar con el DNI electrónico 2018

7. Cómo murió Avicii

8. Cómo hacer flores de papel

9. Cómo descargar Fortnite

10. Cómo enamorar a una chica

Personas



1. Paolo Guerrero

2. Daniel Peredo

3. Keiko Fujimori

4. Avicii

5. Luis Miguel

6. Paulo Londra

7. Stephen Hawking

8. Sylvester Stallone

9. Freddie Mercury

10. Martín Vizcarra

Series y programas de TV



1. Ojitos hechiceros

2. Dragon Ball

3. Los 4 finalistas

4. Cumbia pop

5. Mi Esperanza

6. La casa de papel

7. Amar es primavera

8. VBQ empezando a vivir

9. Justicia TV

10. CNN Héroes

Canciones



1. Te boté

2. Taki taki

3. Amorfoda

4. Me niego

5. Sin pijama

6. Cuando te besé

7. Dura

8. Criminal

9. Solita

10. Nena maldición

Qué



1. Qué es bicameralidad

2. Qué hora se inaugura el Mundial Rusia 2018

3. Qué canales transmitirán el Mundial

4. Qué es la Cumbre de las Américas

5. Qué hora es en Rusia

6. Qué es referendum

7. Qué es el movimiento naranja

8. Qué velocidad tiene la luz

9. Qué es momo

10. Qué es código postal

Acontecimientos



1. Elecciones 2018

2. Semana Santa 2018

3. Migraciones Perú

4. Boda real

5. Teletón 2018

6. INEI convocatorias 2018

7. Renuncia PPK

8. Accidente en Pasamayo

9. Papa Francisco en Perú

10. Cyber Wow

Deportes



1. Mundial Rusia 2018

2. Alianza vs Universitario

3. Boca vs River

4. Champions League 2018

5. Barcelona vs Real Madrid

6. Real Madrid vs Juventus

7. Dakar 2018

8. Wimbledon 2018

9. US Open 2018

10. PSG vs Real Madrid



Películas



1. Bohemian Rhapsody

2. Avengers: Infinity war

3. Venom

4. La monja

5. Deadpool 2

6. Coco

7. Megalodon

8. Los increíbles 2

9. Hotel Transylvania 3

10. Pantera Negra

--- ¿Cómo se elabora el ranking? ---



Estudiamos un conjunto de más de 1 billón de búsquedas que la gente realizó en Google durante el año. Para hacerlo utilizamos datos de múltiples fuentes, incluida nuestra herramienta pública Google Trends y otras herramientas internas. Luego filtramos el spam y las búsquedas repetidas para que las listas reflejen el verdadero espíritu del año.

