Alerta de Google permitió que usuarios de Android reciban alerta del terremoto con segundos de anticipación. (Foto: AFP)
Alerta de Google permitió que usuarios de Android reciban alerta del terremoto con segundos de anticipación. (Foto: AFP)
/ FEDERICO PARRA
Por Redacción EC

Venezuela enfrenta un duro momento. Dos terremotos sacudieron el norte del país, durante el miércoles, dejando varios cientos de heridos y decenas de fallecidos hasta el momento, además de cuantiosos daños materiales, edificios y viviendas derruidas. En medio del desastre, parte de la atención se dirigi a la alerta sísmica de Google que se activó durante el evento.

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