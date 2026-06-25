Venezuela enfrenta un duro momento. Dos terremotos sacudieron el norte del país, durante el miércoles, dejando varios cientos de heridos y decenas de fallecidos hasta el momento, además de cuantiosos daños materiales, edificios y viviendas derruidas. En medio del desastre, parte de la atención se dirigi a la alerta sísmica de Google que se activó durante el evento.

Primero fue un terremoto de magnitud 7.2 y luego siguió uno más fuerte de 7.5. La zona más golpeada fue el estado de La Guaira. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se trata del segundo más potente registrado en el país desde 1900.

Estos eventos ocurren en segundos y hasta el momento no se puede predecir. Sin embargo, dependiendo la zona, algunas personas fueron avisadas con la alarma de Android, lo que les dio cierto tiempo para estar a salvo. Según informe de El Mundo, esta alerta proviene del Android Earthquake Alerts System, la red de alerta sísmica desarrollada por Google.

El epicentro de los dos sismos estuvo en el norte de Venezuela, cerca de Morón, en el estado de Carabobo. Lo que hace Google es convertir tu teléfono en un ‘pequeño sismógrafo’ y alertar cuando va llegando la onda sísmica.

Y aquí hay que hablar de dos sistemas, como lo explica Google. Primero, en California, Washington y Oregón trabaja con el equipo de ShakeAlert, que cuenta con una red de 1675 sensores sísmicos para detectar temblores. Estos permiten enviar alertas directamente a los usuarios de Android.

Fuera de estas zonas de Estados Unidos está el otro sistema que utiliza más de 2 mil millones de teléfonos Android en todo el mundo. Aquí entra en escena el acelerómetro, un sensor que detecta las vibraciones, movimiento e inclinación del smartphone, por lo que es posible que indique la presencia de un terremoto.

“Si el teléfono detecta algo que cree que podría ser un terremoto, envía una señal a nuestro servidor de detección de terremotos, junto con una ubicación aproximada del lugar donde se produjo el temblor”, indica Google en su blog.

Se trata de una diferencia de segundos. Quienes están más lejos del epicentro pueden recibir la alerta con mayor anticipación. Por eso, se plantea niveles de alerta. Según informe de El Mundo, esto permitió a los venezolanos salir de las viviendas en las que se encontraban.

Be Aware Alert es el nombre de la alerta cuando se estima un sismo leve, en el caso de intensidades MMI 3 o 4. La alerta que llega al teléfono es silenciosa. En el caso de Moderado a Fuerte se activa Take Action Alert, que enciende la pantalla, hace sonar una alarma a todo volumen e incluso se salta el modo “No molestar”.