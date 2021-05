Conforme a los criterios de Saber más

Parece que nos ha acompañado por toda una vida, pero fue recién en mayo del 2005 cuando Google Fotos vio la luz, prometiendo lo que muchos esperaban: la posibilidad de almacenar de manera gratuita e ilimitada todas nuestras fotos y videos, tanto desde el smartphone como desde la computadora.

Pero no solo eso, sino que gracias a la inteligencia artificial de este servicio se habilitaron varias funciones como las copias de respaldo (‘backup’) automáticas, búsqueda inteligente, asistente de contenido, integración con Google Lens (capturar una imagen y recibir información al respecto), álbumes inteligentes, digitalización de imágenes antiguas, la posibilidad de compartir archivos con sus contactos, entre otros, podría tener todo ese contenido muy bien organizado y muy fácil de encontrar.

(Infografía: Luis Huaitán)

—HASTA AQUÍ NOMÁS—

El 11 de noviembre del año pasado, Google anunció que el servicio Fotos ya no tendría almacenamiento ilimitado y gratuito de alta calidad. “A partir del 1 de junio del 2021, todas las fotos y videos nuevos que cargues, contarán para los 15 GB de almacenamiento gratuito que vienen con cada cuenta de Google o el almacenamiento adicional que haya comprado como miembro de Google One”, dice la empresa en su blog oficial.

Esto no quiere decir que su contenido ya cargado se perderá . Todo lo que se haya almacenado hasta antes de esa fecha con la opción Alta Calidad se mantendrá y quedará disponible como siempre. Recuerde que el almacenamiento de la cuenta (15 GB) se comparte entre Drive, Gmail y Fotos .

(Infografía: Luis Huaitán)

—¿QUÉ PUEDES HACER?—

Pero hay que ser claros: lamentablemente, en el mercado no existe otro servicio que brinde exactamente los mismos beneficios que daba Google Fotos.

Hay otras empresas que ofrecen la posibilidad de almacenamiento, pero pocas con planes gratuitos ; y las que los ofrecen tienen muy poco espacio disponible.

Por ejemplo, el servicio OneDrive de Microsoft tiene una versión gratuita que solo ofrece 5GB de espacio . Desde sus versiones Microsoft 365, ya sea la personal o la familiar, incluye aplicaciones de Office y otras funcionalidades. En el caso de la opción Familia, los 6 TB de almacenamiento se deben compartir entre seis usuarios, con 1 TB para cada uno.

Amazon también ofrece almacenamiento gratuito, pero solo 5GB . Quienes sean usuarios Prime (no del servicio de ‘streaming’, sino del sitio de e-commerce) tienen espacio ilimitado.

También puede optar por c ontratar uno de los planes de Google One . El más económico no llega a los S/7 al mes y ofrece 100 GB que puede compartir entre varios usuarios.

—SIEMPRE ESTÁ LA OPCIÓN CASERA—

También tiene la posibilidad de que construyas tu propia nube casera. Hay disponibles dispositivos NAS, que te permitirán tener tu propio servidor casero.

Este tipo de dispositivos permiten no solo almacenar tus fotos, sino también tus películas, videos, canciones y otro tipo de contenido multimedia de manera local. Lo interesante es que hasta cuentan con aplicaciones móviles que permiten acceder al contenido a distancia. Sin embargo, son más costosos.





VIDEO RECOMENDADO

Cinco maneras de hacer que las videollamadas sean menos estresantes

5 maneras de hacer que las videollamadas sean menos estresantes





TE PUEDE INTERESAR