Google Calendar ha lanzado una actualización que permite previsualizar los calendarios de distintas cuentas de Gmail y bloquea aquellas horas que ya hayan sido reservadas para evitar agendar eventos en estos intervalos desde calendarios diferentes.

El Calendario de Google dispone de un servicio de programación de citas para cuentas pertenecientes a organizaciones de trabajo o educativas. Los propietarios de cuentas educativas deben suscribirse a Google Workspace Individual para acceder a esta función.

Debido a que esta plataforma está enfocada al ámbito empresarial, Google Calendar diferencia entre los horarios de citas y las horas disponibles. La agenda de citas se configura con la duración de estas, la fecha, la hora y el lugar, entre otros datos.

Dentro de ese horario de citas se establecen las horas disponibles, que permite a otros usuarios reservar unas horas dentro de ese bloque. Por ejemplo, en una sesión de tutorías en una universidad, el profesor puede escoger el horario de citas de lunes a miércoles y las horas disponibles entre las 10 y las 15 horas.

Si bien se pueden administrar diferentes calendarios configurados con una cuenta de Google, más allá del calendario principal, la compañía no notifica a los usuarios en caso de que coincidan dos citas programadas en distintos calendarios.

Aplicado al ejemplo anterior, en caso de que ese profesor disponga de un calendario para cada clase que imparte, la aplicación no le indica que ya tiene reservada una tutoría para una de las clases un día y una hora concretos cuando se establece una cita para otra tutoría de la otra asignatura en el mismo intervalo de tiempo.

Para solucionar este problema, Google Calendar ha presentado la capacidad de verificar y acceder a la vista previa de varios calendarios al configurar los horarios de sus citas. De ese modo, cuando se programe una cita en un calendario determinado, el tiempo que esta dure estará bloqueado en el resto de calendarios vinculados y evitará reservas en días y horas ocupados.

Esta característica comenzará a implementarse de manera gradual a partir del 14 de febrero, aunque algunos usuarios de dominio de lanzamiento rápido ya pueden acceder a ella.

Esta capacidad estará disponible para clientes de Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard y Education Plus.

No podrán acceder a ella, en cambio, los usuarios de cuentas personales ni los miembros de Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Frontline y clientes heredados de Suite Basic y la versión Business.