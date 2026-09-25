Google Chrome ha mejorado la experiencia de compartir pestañas entre dispositivos para que sea más fácil retomar el punto exacto donde el usuario dejó de leer una web en su móvil para continuar la lectura en su ordenador.

La tecnológica ha publicado todos los detalles de tres novedades que llegan a su navegador Chrome y entre las que destaca la evolución de una función que lleva ya bastante tiempo disponible, la capacidad de pasar una pestaña de un dispositivo a otro.

Ahora Google la ha mejorado de tal forma que, cuando se comparte una pestaña entre el móvil y el ordenador, se guarda exactamente la posición en la que se encontraba el usuario cuando la compartió, para que pueda seguir explorando una página web sin tener que volver manualmente al mismo sitio.

Es decir, que si el usuario se ha quedado a la mitad de un artículo en una web, al enviarlo a su móvil podrá seguir con la lectura justamente en esa misma posición. Además, aparte de la posición del desplazamiento, también guarda los campos ya rellenados de los formularios.

La segunda de las novedades de Chrome amplía las herramientas de Gemini ya disponibles en el navegador para hacer consultas sobre el contenido que el usuario está viendo en la pestaña, y que se desplegaron en septiembre de 2025. Ahora las extiende a más tipos de contenidos, como los pódcasts y los vídeos de sitios distintos de YouTube.

“Gemini en Chrome puede identificar las ideas clave, encontrar información concreta o aclarar los momentos confusos de casi cualquier archivo de audio o vídeo una vez que se ha reproducido entero”, ha señalado Google, que ha precisado que solo está disponible en la versión para ordenador.

Por último, la tercera novedad es la generación de cuestionarios interactivos a partir del contenido que está viendo el usuario en la pestaña de Chrome, como un documento de Google o un vídeo.

“Ya sea un documento de Google con tus apuntes de física, una investigación sobre el Imperio bizantino o un vídeo de YouTube sobre aprendizaje automático, Chrome puede destacar los conceptos principales y ayudarte a comprobar si has entendido los contenidos”, señala la tecnológica, para precisar a continuación que esta función de momento solo se está desplegando en inglés en EE. UU. y la India en la versión de escritorio, aunque llegará en los próximos meses a más regiones y en la versión para móviles.