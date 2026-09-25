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Resumen

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Imagen de Google Chrome al compartir una pestaña en otro dispositivo.
Imagen de Google Chrome al compartir una pestaña en otro dispositivo.
/ GOOGLE
Por Agencia Europa Press

Google Chrome ha mejorado la experiencia de compartir pestañas entre dispositivos para que sea más fácil retomar el punto exacto donde el usuario dejó de leer una web en su móvil para continuar la lectura en su ordenador.

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