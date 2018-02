Google trabaja en crear su propio servicio de videojuegos

Google estaría trabajando en crear su propio servicio de videojuegos mediante streaming que funcionaría a través de una consola que la empresa lanzaría en los próximos meses o en un Chromecast, su dispositivo que se conecta a al televisor.

De acuerdo con el portal The Information, este streaming de videojuegos sería similar a los servicios ya existentes PlayStation Now de Sony y GeFore Now de Nvidia. Aunque, estos exigen un ordenador o dispositivo como una consola para poder funcionar.

Por ello, el gigante tecnológico tendría como idea aprovechar la tecnología de los Chromecast para hacer streaming. Estos dispositivos tienen un precio entre los 35 y 80 dólares.

El Chromecast convierte tu televisor en un navegador de Internet. (Foto: Google)

En tanto, la consola que lanzaría Google para poder reproducir el “Netflix de los videojuegos” formaría parte de los productos Made by Google, una cartera de productos en donde se encuentra su teléfono Pixel 2XL, el Google Home Mini, Pixelbook, Pixel Buds, entre otros.

Por el momento no se conoce la fecha en que Google lanzará el servicio de videojuegos o una consola. Aunque, es probable, en caso se confirme esta información, que la empresa anuncie estas y otras novedades en su conferencia de desarrolladores Google I/O 2018 que iniciará el próximo mayo.