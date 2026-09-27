Un 27 de septiembre, pero hace 28 años, Google inició su historia. Y por ello, este domingo, la empresa festeja el hito con un doodle especial que recupera la estética retro de sus inicios. La ilustración destaca una letra G en color rojo, un diseño que evoca la etapa fundacional de la compañía. Este recurso visual invita a los usuarios a explorar la historia y los momentos más relevantes de la plataforma mediante un cuestionario interactivo sobre su propia cultura.

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El fenómeno de los doodles suma más de 5000 piezas artísticas desde su creación. El primero apareció el 30 de agosto de 1998 cuando Larry Page y Sergey Brin notificaron su ausencia durante el festival Burning Man. Según los registros oficiales de la compañía, ese aviso de “fuera de la oficina” marcó el inicio de una tradición que precedió a la constitución formal de la corporación. Aquel gesto espontáneo derivó en un símbolo distintivo de la marca.

La evolución de estas modificaciones resultó constante: en el año 2000, los responsables introdujeron animaciones y la primera serie temática, la cual narraba las peripecias de extraterrestres en Marte. Ese mismo año, el Día de la Bastilla marcó el debut de la internacionalización del formato. Con el tiempo, los diseños incorporaron tecnología compleja, desde la inteligencia artificial utilizada para homenajear a Johann Sebastian Bach en 2019 hasta experiencias de realidad virtual en 360 grados durante el tributo a Georges Méliès en 2018.

¿Cómo nació Google?

Google simboliza la gran cantidad de datos que podemos encontrar en Internet. Larry Page y Sergey Brin, los dos fundadores del buscador, estaban en la Universidad de Stanford pensando en el nombre adecuado para la nueva plataforma cuando surgió “googolplex” debido a la magnitud numérica que representaba.

Después lo resumieron a” googol”, tomando el famoso término de Kasner, pero al momento de escribir el dominio cometieron un error, sin embargo, no pensaron que finalmente Google se convertiría en el navegador de información más utilizado. Es así que quedó registrado desde el 15 de septiembre de 1997.

Google. (Foto: Tolga Akmen / AFP)

¿Por qué se llama Google?

El término Google proviene de la palabra “Googol”. El significado es diez elevado a cien o también se puede interpretar como “anteojos de protección”. Etimológicamente, “Google” sería un numero bastante grande, casi como infinito.

El término lo introdujo el matemático Edward Kasner en 1938. La historia es bien curiosa, pues él le pidió a su sobrino de 9 años que diera rienda suelta a su imaginación y que le diera un nombre. El infante dijo “Googol” o “Gúgol”, por lo que Kasner finalmente decidió llamarlo “gúgolplex” para referirse al número 10 elevado a un “gúgol”.

¿Cómo se hacen los doodles?

El equipo de trabajo detrás de los Doodles de Google incluye artistas, ingenieros y especialistas culturales. El proceso de selección de temas ocurre mediante un comité que analiza miles de propuestas anuales. Algunos proyectos requieren apenas horas para su desarrollo, mientras otros exigen años de planificación meticulosa. La compañía mantiene abierta la recepción de ideas a través de su canal de contacto directo para el público.

Los doodles actuales celebran eventos, héroes y festividades locales, y actúan como un archivo vivo de la cultura digital contemporánea. La plataforma confirma que los doodles conservan su función de elemento esencial en la experiencia de búsqueda cotidiana para millones de usuarios en todo el mundo.

(Con información de La Nación de Argentina, del GDA)