Google Earth presenta nuevo juego en el que debes encontrar a la famosa ladrona Carmen Sandiego

La famosa delincuente Carmen Sandiego, que recorría el mundo en busca de valiosas piezas para robar sin nunca dejarse atrapar y se hizo popular en la famosa serie de dibujos animados de los 90 ('Where in the World Is Carmen Sandiego?') ha vuelto. Ahora, la misteriosa mujer de gabán y sombrero rojos regresó en un juego interactivo de Google.

En colaboración con la editorial estadounidense Houghton Mifflin Harcourt, Google lanzó The Crown Jewels Caper, el primero de una serie de juegos de Carmen Sandiego en Google Earth.

La subsidiaria de Alphabet ha dicho que el videojuego es un homenaje al original, lanzado en 1985, en el cual el jugador tenía que intentar atrapar a la famosa ladrona Carmen Sandiego en cualquier parte del mundo, siguiendo pistas que, a un tiempo, educaban sobre geografía y diferentes culturas.

En The Crown Jewels Caper, el usuario se convierte en un detective de la agencia Acme cuya misión es capturar a los delincuentes de la organización Vile, más concretamente a Carmen Sandiego.

Carmen Sandiego se esconderá en varias partes del mundo. (Foto: Google)

En el primer episodio, el jugador tendrá que buscar a Sandiego, quien ha robado las joyas de la corona británica, por todo el mapa virtual de Google Earth.

Esta búsqueda lo llevará desde Londres a Sídney, pasando por Tokio, Río de Janeiro y Dubái. Para poder jugar en esta primera misión hay que acceder a la edición especial del ícono Pegman en Google Earth para Chrome, Android y iOS.

Con información de:

GDA

El Tiempo - Colombia