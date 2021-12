Conforme a los criterios de Saber más

Esta semana Google publicó “El año en búsquedas”, el listado de los términos que mayor interés despertaron en Perú y en el resto de países del mundo durante el 2021, en el que destacan categorías como entretenimiento, economía, entre otros.

En lo que respecta a nuestro país, la coyuntura social, política y deportiva en la que vivimos a lo largo del año fueron las temáticas que marcaron las tendencias que encabezan los resultados de las búsquedas generales de Google con términos como “Onpe”, “Bono Yanapay”, “Pase laboral”, “Copa América”, “Bono 600″, “Eurocopa”, “Perú vs. Bolivia”, “Pongo el hombro”, “Dónde me toca votar” y “Elecciones de Perú 2021″ siendo los más consultados por los peruanos.

Respecto a esto, El Comercio pudo conversar con Edgardo Frías para esclarecer ciertas dudas respecto a esta práctica constante de la compañía, los resultados que el buscador obtuvo en nuestro territorio y qué es lo que diferencia nuestros intereses de búsqueda del resto de naciones.

“Los peruanos tienen ese espíritu de reinventarse y emprender de diferentes maneras. Por ello, siempre se están informando sobre ‘qué pueden hacer’ o ‘cómo pueden hacer’ porque es algo muy importante para ellos” , nos comentó el gerente general de Google Perú.

Edgardo Frías, gerente general de Google Perú, resaltó el trabajo que realizó la compañía en el país durante 2021 para capacitar a las PYMEs. (Foto: Google)

- ¿Qué es “el año en búsquedas” y por qué Google acostumbra a publicarlo cada año?

‘El año en búsquedas’ es una recopilación de acontecimientos, personajes y temas que marcaron el espíritu de lo que vivimos en el año literalmente. Obviamente, esto recopila los primeros 11 meses. Esto es una mirada colectiva de los usuarios en Internet. ¿Por qué lo hacemos? Porque esto nos da la intención de lo que está pasando literalmente, cómo vibran un poco los intereses de los usuarios que realmente son los que consumen el contenido que encontramos en la Internet, entonces creo que es muy útil para todos en ese sentido.

- ¿Cuáles fueron los principales temas de interés en Perú durante el año 2021 y cómo se comparan a lo que vivimos el año pasado?

Principalmente, tenemos un listado general de cuáles son las primeras intenciones de lo que la gente buscó en ese sentido. Luego vienen ‘acontecimientos’, vienen eventos deportivos, hay una clasificación que pusimos por la relevancia que tuvo el COVID-19 estos últimos 2 años: t enemos ‘personas’, ‘películas y series’, luego temas principales de economía y dos clasificaciones que marca mucho el espíritu humano de estas buscados que son el ‘¿qué?’ y el ‘¿cómo?’.

- ¿Qué diferencia hubo entre el 2020 y el 2021?

Sin duda alguna, el 2020 estuvo muy tomado por el tema del COVID-19. Definitivamente, fue para todos [los países], no solamente para el Perú sino para todo el mundo. Entonces obviamente ocupó mucho de los intereses y las intenciones de las personas por informarse sobre qué era y todas las preguntas que te puedas imaginar alrededor del tema. Sin duda alguna cambió, si bien la clasificación del COVID-19 se mantiene, se transforma un poco porque pasa de ser un tema nuevo a un tema sobre el que hay que informarse, sobre todo acerca de la vacunación, por el hecho de que ya va formando parte de nuestra cotidianidad.

Otra evolución se da porque el confinamiento en el 2020 fue muy duro para el Perú, sobre todo durante los primeros meses. Entonces, el tener ya un esquema de trabajo híbrido cambia un poco las intenciones y los intereses de las personas. Uno de ellos era enterarse sobre lo que estaba pasando con los deportes durante la pandemia por la pasión que existe por el fútbol y las clasificatorias a Qatar 2022.

- ¿Cuál es la metodología de Google para hallar los términos de mayor crecimiento en cada país? ¿Existe una tecnología especial detrás de esto?

Una parte está alimentada por Google Trends que son estas tendencias que se van dando y otras son otros filtros que tomamos nosotros para crecer un poco más la muestra y empezar a agrupar. Nosotros filtramos un poco la información porque hay temas muy repetidos como el “clima”. Entonces nos vamos por temas que sean de mayor importancia para la gente. Lo que tratamos de mostrar aquí es la intención de las personas, no solamente la búsqueda por la búsqueda per se, entonces hacemos una combinación para hacer este listado para que realmente tenga este pulso mucho más vivo de los intereses de cada uno de nosotros, en este caso de Perú.

- ¿Cuáles son las diferencias entre términos de mayor crecimiento y términos más buscados? ¿Por qué Google le da prioridad al primero?

Un poco lo que te explicaba, no solamente ponemos las búsquedas per se, sino que lo que estamos buscando es lo que mueve el interés de la gente y ahí es donde los filtros que aplicamos son los que cobran mucho mayor relevancia en el sentido de la selección de qué es lo que realmente mueve. Pueden haber búsquedas que no necesariamente marcan la intención de la gente y lo que tratamos de buscar son los grandes temas que realmente mueven el curso de lo que él es importante para la gente. No es una cuestión de descubrir la cantidad de búsquedas, sino del incremento del interés en temas a comparación a años anteriores.

Google destacó la diferencia sobre las consultas relacionadas al COVID-19 entre 2020 y 2021, mencionando que las principales búsquedas fueron sobre temas adjuntos y ya no específicamente sobre el central. (Foto: iCare)

- ¿Qué tanto ha variado la frecuencia de consulta de los peruanos respecto al COVID-19 y cómo se compara con el resto de Latinoamérica?

Este es un fenómeno que pasa en todo Latinoamérica, pero te diría que cada país tiene situaciones diferentes por el tema de las vacunaciones y las particularidades de cada una de las geografías. Pero déjame decirte que sí hay un tema muy particular del Perú que tiene que ver con informarse alrededor del tema central que es el COVID-19 con, por ejemplo, el pase laboral, cómo se usa, en qué regiones se puede aplicar, etc., o la campaña de ‘Pongo el hombro’, ‘¿cuándo y dónde me toca vacunarme?’, y sobre los síntomas del COVID por cómo ha ido evolucionando.

Además, ahora que tenemos este esquema híbrido entre poder desplazarnos pero tomando las precauciones y siguiendo los protocolos anticontagio, el interés de búsqueda de herramientas como Google Maps ha vuelto a incrementarse como ocurría antes de la pandemia.

- ¿Qué diferencia las búsquedas de los peruanos en Google con las que se hacen en otros países de la región Latinoamérica y el mundo?

Algo que siempre ha primado en los peruanos es el tema del entretenimiento. No son los mismos términos pero siempre ha ido evolucionando con preguntas como ‘¿cuáles son las películas que se están estrenando?’ o ‘¿de qué series se está hablando?’ siempre cobran relevancia. También hay una buena cultura de cómics y de manga en el Perú por lo que estos temas son recurrentes pero van cambiando con el pasar del tiempo. Comentábamos el tema de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) o Spider-Man 3 que probablemente ganen un incremento de relevancia conforme vayan pasando los días o se acerquen a su estreno.

Además, algo que siempre se ha movido en el Perú son el “¿qué” y el “¿cómo?” porque los peruanos tienen ese espíritu de reinventarse y emprender de diferentes maneras. Por ello, siempre se están informando sobre ‘qué pueden hacer’ o ‘cómo pueden hacer’ porque es algo muy importante para ellos. Por otra parte, este año, las elecciones cobraron una importancia natural dentro de las intenciones de los peruanos con puntos cómo ‘¿dónde y a qué hora me toca votar?’ o ¿cómo saber si soy miembro de mesa?’. Estas preguntas siempre son temas centrales en el país.

Según Frías, Google halló que algunos temas que siempre tienen relevancia en nuestro territorio son el entretenimiento, el deporte, sobre todo el fútbol. (Foto: Google)

- ¿Cuáles son los planes de Google en Perú para los próximos años?

Tenemos 12 años en el Perú y yo te diría que desde el primer día que empezamos tenemos un compromiso muy arraigado porque creemos en el potencial que tiene el país y que nosotros podemos contribuir al desarrollo del mismo. Este año 2021 estuvo marcado por todo lo que hicimos alrededor del COVID para que la gente estuviera mejor informada no solamente en el buscador, sino también en Youtube, pero también hicimos un esfuerzo muy importante en el tema de PYMEs. Buscamos que no solamente estuviera enfocado a un grupo selecto, sino que realmente tuviéramos un esfuerzo escalable. Esto lo hicimos a través de un programa llamado “Crece con Google en Casa” para PYMEs en específico y de hecho hicimos varias actualizaciones dentro del contenido para que siempre pudieran encontrar la mejor forma de interactuar con los plataformas y, por supuesto, para que lograran su primer objetivo que es interactuar con sus consumidores y poder vender para poder seguir adelante. Eso es algo que vamos a seguir impulsando.

Estamos impulsando también nuevas iniciativas con YouTube, una de las propiedades que mayor adopción ha tenido en los peruanos en el último año. YouTube cobró muchísima relevancia en smartphones, pero también con los Smart TV para poder disfrutar el contenido en la pantalla más grande que tienen en casa como música y muchas de las tendencias que vimos en las listas compartidas.

En lo que respecta al buscador, anteriormente éramos una compañía orientada a dar respuestas. Hoy somos una compañía enfocada a ayudar a la gente para que aprendan cómo hacer cosas, ya sea en casa, en el trabajo o a nivel personal o fuera. Entonces permite que la gente pueda tener mayores capacitaciones en el sentido de habilidades que pueden incorporar dependiendo sus intenciones.

