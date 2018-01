¿Por qué el concurso de Google para ir a la Luna no tuvo ganador?

La misión de los concursantes no era nada fácil.



De hecho, en la historia, solo unos pocos gobiernos se han lanzado a semejante aventura: enviar una nave espacial a la Luna.



El concurso lo organizó XPRIZE, una fundación sin fines de lucro, con sede en California, que tiene como objetivo organizar competencias públicas para promover el desarrollo tecnológico.



Y contó con el patrocinio de Google. Por eso se llamó: Google Lunar XPRIZE.

El martes, XPRIZE dio a conocer la noticia en su sitio web. El martes, XPRIZE dio a conocer la noticia en su sitio web. Internet

"Después de una estrecha consulta, realizada en los últimos meses, con nuestros cinco equipos finalistas de Google Lunar XPRIZE, hemos concluido que ningún equipo intentará llevar a cabo un lanzamiento para llegar a la Luna el 31 de marzo de 2018 (día que se estableció como fecha límite) ", indicó la organización el martes en un comunicado firmado por sus directores, Peter Diamandis y Marcus Shingles.



XPRIZE reconoció que se tratada de una misión difícil y, aunque esperaba que para este momento hubiese un ganador, "debido a dificultades en la recaudación de fondos y desafíos técnicos y de regulación, el gran premio de US$30 millones no será reclamado".



No solo se trataba de un lanzamiento



El concurso se abrió en 2007 con el objetivo de promover iniciativas globales, no gubernamentales, que ayudaran a reducir los costos que implica viajar al espacio.

En esta imagen se observa al profesor británico Al Wells, quien era uno de los jueces de Google Lunar XPRIZE, durante una conferencia de prensa en octubre de 2017. (Foto: Getty) En esta imagen se observa al profesor británico Al Wells, quien era uno de los jueces de Google Lunar XPRIZE, durante una conferencia de prensa en octubre de 2017. (Foto: Getty) Internet

La idea era pedirles a los equipos participantes que buscaran principalmente financiamiento privado para desarrollar y lanzar módulos robóticos lunares.



Pero no se trataba solo de que el aparato aterrizara en la Luna.



También debía recorrer 500 metros en su superficie y enviar imágenes en alta definición a la Tierra.



"Estamos extraordinariamente agradecidos con Google por permitir este viaje de 10 años y por tener la visión y el coraje de apoyar y catalizar la industria espacial comercial, que era el objetivo final de esta competencia", indicó XPRIZE.



Los finalistas

Inicialmente se registraron más de 30 equipos, que después se redujeron a unos 16 y en la última etapa solo había cinco grupos en competencia.



Los equipos eran:



►SpaceIL, de Israel

►Moon Express, de Estados Unidos

►Synergy Moon, conformado por miembros de varios países

►Team Indus, de India

►Hakuto, de Japón



Desde XPRIZE indicaron que aunque no se le entregó el premio a ninguno de los participantes, se sienten satisfechos por haber abierto la conversación sobre alternativas para viajar al espacio.



"Muchos ahora creen que ya no se trata de un ámbito exclusivo de unas pocas agencias gubernamentales, sino que puede ser conseguido por equipos pequeños de emprendedores, ingenieros e innovadores de todo el mundo".

Marcus Shingles es el CEO de la fundación XPRIZE (Foto: Jerod Harris/Getty Images). Marcus Shingles es el CEO de la fundación XPRIZE (Foto: Jerod Harris/Getty Images). Internet

La organización les agradeció a los equipos "la década de trabajo duro"



"Reconocemos que algunos de nuestros equipos están ahora finalmente construyendo hardware listo para volar y están cerca de poder concretar un intento de aterrizar en la Luna".



La fundación también dijo que, pese a que ningún equipo pudo cumplir el objetivo para la fecha planteada (la cual se movió varias veces en los 10 años), se consiguieron logros importantes como el hecho de que "estos y las compañías propietarias de los mismos recaudaron más de US$300 millones" a través de diferentes vías.



Además se crearon cientos de empleos y "las primeras compañías espaciales se establecieron en India, Malasia, Israel y Hungría".

Más noticia de Tecnología en...