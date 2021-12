Como ocurre cada año cuando está por terminar, Google ha presentado “El año en búsquedas”, el listado de los términos que más inquietudes y dudas despertaron en los usuarios de Perú. Gracias a esta recopilación de los términos con mayor crecimiento en el interés de las personas de nuestro país, se descubrió que los temas relacionados a las elecciones, los subsidios económicos, la vacunación contra el COVID-19 y el fútbol fueron las tendencias más marcadas en estos últimos doce meses.

Para elaborar este ranking, la firma tecnológica estudió un conjunto de más de mil millones de búsquedas que la gente realizó en Google durante el año utilizando datos de múltiples fuentes, incluida la herramienta pública Google Trends y otras herramientas internas. Luego se filtró el spam y las búsquedas repetidas para que las listas reflejen el verdadero espíritu del año.

Como en todo año de elecciones nacionales, las búsquedas relacionadas con estos términos tienen un lugar importante en el ranking anual: “Onpe” y “Elecciones Perú 2021″, ocuparon el puesto 1 y 10 respectivamente en el listado general de búsquedas. También los peruanos acudieron al buscador para encontrar información asociada a los comicios y resolver preguntas relacionadas a “¿Cómo saber dónde me toca votar?”, “¿Cómo saber si soy miembro de mesa?”, “¿Cómo votar?” y “¿A qué hora me toca votar?”.

Además, en el listado de las 10 “personalidades” más buscadas, Google revela que 5 de ellos fueron los candidatos que aspiraban a ocupar el sillón presidencial, mientras que las incidencias del “Debate Presidencial” previo a las elecciones, fue uno de los acontecimientos más seguidos en el Perú.

Con el regreso del fútbol a las canchas, las búsquedas relacionadas con la Copa América, la Eurocopa y el partido Perú vs. Bolivia fueron tendencia absoluta en el 2021 demostrando una vez más el gran seguimiento al “deporte rey” que existe entre los peruanos. Tal es así que, en el listado de los diez eventos deportivos más seguidos, 8 son certámenes futbolísticos y la pregunta “¿A qué hora juega Perú?” develó el interés del hincha local por seguir de cerca a su selección y todo lo concerniente a Gianluca Lapadula, el único futbolista peruano que aparece en listado de “Personajes”.

El contenido de entretenimiento también ocupó un rol central en las búsquedas de este año. El estreno de la serie coreana El Juego del Calamar, causó furor entre los peruanos, ubicando a esta producción en el primer lugar del listado de las “Series y Películas” más buscadas. En este ranking encontramos también, diversas películas como Eternals, Godzilla vs. Kong, Venom, Spider-Man 3 (No Way Home) y Cruella.

“A diferencia del 2020, en el que el coronavirus marcó el termómetro de las consultas de los peruanos, este año se observan diversos temas que despertaron la curiosidad en el país que estuvo marcado por la coyuntura electoral y la reactivación económica. Algo que destacar es la necesidad del peruano de conectarse nuevamente con el deporte, sobre todo con el fútbol y su selección”, destacó Edgardo Frías, director general de Google Perú.

A continuación, te mostramos las listas con las búsquedas que tuvieron un mayor crecimiento a lo largo del 2021 en nuestro país:

Búsquedas 2021

Onpe Bono Yanapay Pase laboral Copa América Bono 600 Eurocopa Perú vs. Bolivia Pongo el hombro Dónde me toca votar Elecciones de Perú 2021

¿Qué?

¿A qué hora juega Perú? ¿A qué hora me toca votar? ¿Qué es la anemia? ¿Para qué sirve la azitromicina? ¿Qué pasó con WhatsApp? ¿Qué significa nashe? ¿Qué es el bicentenario? ¿Qué es democracia? ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué es el calentamiento global?

¿Cómo?

¿Cómo saber dónde me toca votar? ¿Cómo saber si soy miembro de mesa? ¿Cómo activar Cuenta DNI? ¿Cómo votar? ¿Cómo cobrar el Bono Yanapay? ¿Cómo se llama el martillo de Thor? ¿Cómo se produce la lluvia? ¿Cómo son los dípticos? ¿Cómo va mi solicitud de AFP? ¿Cómo se llama el año 2021?

Acontecimientos

Elecciones de Perú 2021 Día de San Valentín Miss Universo 2021 Debate presidencial Semana Santa 2021 Vacunatón Bicentenario del Perú Temblor Paro de transportistas Día del maestro en Perú

Eventos Deportivos

Copa América Eurocopa Eliminatorias Qatar 2022 Copa Libertadores Liga 1 Champions Copa bicentenario Serie A Liga Italiana NBA Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Personas

Pedro Castillo Guido Bellido Keiko Fujimori Hernando De Soto Abimael Guzmán Melissa Paredes Gianluca Lapadula José Olaya Rafael López Aliaga Janick Maceta

Películas y Series

El juego del calamar Eternals Godzilla vs. Kong Venom True Beauty WandaVision Spiderman 3 El poder del amor Cruella Kakegurui

Economía

Bono Yanapay Bono 600 Dólar Cuenta DNI Bono Universal Bono 700 Retiro de AFP 2021 Tercer Bono Universal CTS 2021 Cronograma Sunat 2021

Recuerda que “El año en búsquedas” es un ranking anual que Google elabora en todo el mundo por lo que, si deseas consultar los resultados que la compañía obtuvo de forma internacional o en otros países, puedes hacerlo a través del siguiente enlace.

