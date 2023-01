Google Fotos mostrará imágenes con formato RAW en el feed principal de la aplicación, aunque la carpeta de imágenes RAW no tenga activadas las copias de seguridad.

Los teléfonos Pixel y algunos dispositivos Android tienen una opción para habilitar la captura RAW + JPEG en la aplicación de la cámara. Esta función crea una carpeta RAW en el dispositivo para guardar estos archivos que, de forma predeterminada, tiene deshabilitadas las copias de seguridad para evitar ocupar mucho espacio.

En este sentido, al no hacer copias de seguridad de esta carpeta, los archivos no se almacenan en la nube y, por tanto, las imágenes RAW no aparecen en la pestaña principal de la ‘app’ de Google Fotos.

Sin embargo, este servicio de almacenamiento de vídeos e imágenes de Google pretende mostrar imágenes RAW en su ‘feed’ principal, independientemente del estado de la copia de seguridad de la carpeta que las almacena en el smartphone. Así lo ha recogido 9to5Google tras revisar el código de la versión 6.20 de Google Fotos.

Además, según han podido comprobar en este portal especializado, incluso si la copia de seguridad de Google Fotos está deshabilitada, las imágenes RAW podrán aparecer junto a todas las demás imágenes.

Otro de los cambios que han observado es que si el usuario tiene habilitada la copia de seguridad, tanto en la carpeta general de fotos como en la de imágenes RAW, las de formato RAW ya no se guardarán en una carpeta aparte, sino que se almacenarán todas las imágenes juntas.

No obstante, 9to5Google apunta que quizá esto es solo un cambio de interfaz de usuario en la carpeta de Google Fotos pero, en el sistema de archivos, la carpeta RAW real no desaparecerá.