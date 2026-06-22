Con un doblete a los 37' y 90+5' frente a Austria, Lionel Messi alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo. (Foto: AFP)
Con un doblete a los 37' y 90+5' frente a Austria, Lionel Messi alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo. (Foto: AFP)
/ MCGUELBER
Por Redacción EC

Responsable de los dos tantos para la victoria 2-0 de Argentina ante Austria, Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia del Mundial con 18 goles. Para celebrarlo, Google publica un festejo especial al colocar su nombre en el buscador.

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