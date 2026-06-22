Responsable de los dos tantos para la victoria 2-0 de Argentina ante Austria, Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia del Mundial con 18 goles. Para celebrarlo, Google publica un festejo especial al colocar su nombre en el buscador.

Al iniciar la búsqueda, llueven papelitos de los colores de Argentina, emerge un balón y se lee la frase: “Máximo goleador en la historia de los Mundiales”.

También se aprecian sus estadísticas y todas las notas relacionadas que se pueden encontrar en internet, así como videos y declaraciones.

Messi superó en la tarde del martes del alemán Miroslav Klose, que había establecido el récord de 16 anotaciones en Brasil-2014.

Google rinde homenaje a Messi. (Foto: Google)

Para esta Copa del Mundo, su nombre y su rostro aparecen en murales, camisetas, tatuajes, vidrieras de bares y comercios. En Argentina, su imagen ha ocupado espacios emblemáticos como el Obelisco, y en la patagónica provincia de Neuquén se acaba de inaugurar una estatua de 26 metros en su honor.