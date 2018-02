Google Maps: 5 aplicaciones para "sobrevivir" a un futuro desastre

1. Epidemia: con "Collapse" es posible simular el brote de una epidemia en zonas reales si tú fueras el paciente cero. Esta app fue desarrollada por Ubisoft para promocionar el juego "Tom Clancy’s The Division", el simulador ha sido creado en base a Google Maps.



2. Un asteroide en la Tierra: con "Down 2 Earth - Crater Impact" es posible saber el impacto que tendría un asteroide sobre una zona determinada del planeta. esta calculadora usa mapas de Google Maps y le pide al usuario que coloque los materiales con los que estará compuesto el asteroide, la velocidad, diámetro y ángulo de trayectoria.



3. Menos glaciares y más agua: la app que mide los niveles de agua en el mundo se llama "Floodmap", con ella puedes calcular cuánto le afecta el cambio climático a tu ciudad. La aplicación también está desarrollada en base a mapas de Google Maps.



4. Una bomba atómica: saber si nos alcanzaría el radio de una bomba atómica es posible gracias a "Nukemap", una aplicación desarrollada por Alex Wellerstein, profesor de estudios de Ciencia y Tecnología en el Stevens Institute of Technology de Hoboken, New Jersey.



La app usa como base los mapas de Google Maps, en ella es posible elegir una ciudad y el grado de ponderación de l abomba, también hay ejemplos de bombas históricas y su impacto. Anteriormente, usamos esta herramienta para calcular el impacto de una bomba atómica en Lima.



5. Apocalipsis zombie: la aplicación que simula un brote zombie usando como base el Google Maps se llama "Class 3 Outbreak". Está disponible para Android, iOS y computadoras. Esta app te muestra cómo se propagaría la plaga y quiénes serían afectados, presenta la situación a modo de juego o simulacro.

