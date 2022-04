Si decidiste viajar durante el ‘feriado largo’ por Semana Santa, Google Maps es una de las herramientas más útiles tanto para planificar rutas a los destinos que deseas visitar como para descubrir nuevos lugares que han llamado tu atención. La app de geolocalización de los de Redmond te puede ser de gran ayuda y aquí te dejamos 7 consejos para que mejores tu experiencia usando la app.

“OK Maps”

¿Quieres utilizar los mapas de Google Maps sin conexión? Es muy común quedarse sin señal de datos o WiFi durante un viaje, pero no te preocupes: puedes guardar ciudades enteras en tu celular o tableta para navegarlas cuando no tengas conexión. Abre la aplicación desde tu dispositivo móvil, ve a la ciudad o lugar que quisieras guardar y habla al micrófono diciendo “OK Maps” y el mapa se guardará en tu teléfono.

Sobrevive sin señal

Aun si no guardaste el mapa y no tienes conexión, Google Maps puede ayudar a ubicarte. Para esto necesitas dos cosas: tener encendida la función de localización satelital (GPS) y haber cargado el mapa antes de perder la señal. Abre la aplicación y, en la pantalla principal, verás que el círculo azul de tu ubicación se sigue moviendo a pesar de no estar conectado. Muy útil para la carretera o para cuando no puedas gastar demasiado en datos.

Así puedes descargar un mapa para usarlo sin conexión a Internet. (Foto: Google)

PUEDES VER: Google ya permite realizar búsquedas usando palabras e imágenes para ofrecer resultados más precisos

Explora

¿Quieres probar un nuevo restaurante o buscar cosas para hacer en la zona? Al buscar un lugar te aparecerá en la parte inferior del mapa una sección desplegable en donde podrás descubrir sugerencias de locales y atracciones turísticas cercanas a tu ubicación. Esto puede ayudarte a planear tu viaje con anticipación, ya que si exploras antes la ciudad verás sitios que te llaman la atención y que puedes añadir a tu itinerario.

Cuando buscas un pueblo o una ciudad, Google Maps te muestra una guía turística, donde vas a poder encontrar información sobre ese sitio, las principales atracciones turísticas, los principales hoteles e incluso las cosas más interesantes a visitar. Además, cuando estás utilizando el mapa, al hacer zoom y acercarte a un sitio verás las indicaciones de puntos de interés. Tendrás iconos para distinguir sitios turísticos, sitios culturales, restaurantes, sitios en la naturaleza, etcétera.

Establecimientos a un clic

Google Maps puede resultar muy útil si estás en un lugar que no conoces y tienes la urgencia de encontrar un cajero automático o una farmacia. ¿Cómo? La aplicación móvil te muestra accesos directos ubicados debajo de la barra de búsquedas y te permiten acceder rápidamente a tipos de negocios interesantes como supermercados, gasolineras, farmacias hasta estacionamientos. Para tener una mejor experiencia de esta utilidad, debes de tener el GPS activado.

Puedes usar las funciones de la app para explorar destinos que no conoces. (Foto: Google)

Informes del tránsito e incidentes

Si viajas en tu propio coche, Google Maps te muestra lo que está delante tuyo. Cuando buscas direcciones, verás la congestión a lo largo de la ruta y los incidentes del tránsito en tiempo real. En la aplicación, verás unas líneas superpuestas sobre las calles, con un código de colores que va desde verde (tráfico rápido) a rojo oscuro (tráfico lento).

Evita autopistas y peajes

Esta es otra funcionalidad de Google Maps para aquellos que viajan en sus propios vehículos. En la aplicación móvil puedes especificar cómo deseas viajar con opciones que te permitan evitar autopistas y peajes. Cuando busques direcciones, selecciona “indicaciones” y te aparecerá una nueva ventana con “Opciones de ruta” y marca la categoría que deseas evitar.

Recientemente, Google Maps anunció que pronto verás el precio estimado del peaje para tu destino antes de empezar a navegar gracias a la información confiable de las autoridades locales. Esta funcionalidad pronto llegará al Perú.

Con esta función, podrás hallar una ruta que no te haga atravesar autopistas o peajes. (Foto: Google)

Usa comandos de voz

Mientras conduces puedes usar los comandos de voz de Google Maps que integra el Asistente de Google. Con esta funcionalidad puedes darle indicaciones al mapa sin tener que emplear tus manos. Lo único que tienes que hacer es decir “OK Google” mientras estás con el modo GPS conduciendo y podrás decir un comando de voz como, por ejemplo, “Cuál es el grifo más cercano” para que te las indique en pantalla.