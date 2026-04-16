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Bloqueo de reseñas falsas en perfiles de Google Maps.
Bloqueo de reseñas falsas en perfiles de Google Maps.
/ GOOGLE OFICIAL
Por Agencia Europa Press

Google Maps ha introducido nuevas medidas para reforzar la seguridad en Google Maps combatiendo reseñas falsas, fraudes y ediciones engañosas en los perfiles empresariales, detectando las reseñas sospechosas antes de que se publiquen y utilizando Gemini para detectar ediciones inapropiadas.

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