Google Maps ha introducido nuevas medidas para reforzar la seguridad en Google Maps combatiendo reseñas falsas, fraudes y ediciones engañosas en los perfiles empresariales, detectando las reseñas sospechosas antes de que se publiquen y utilizando Gemini para detectar ediciones inapropiadas.

La compañía pretende proteger tanto a empresas como a usuarios para ofrecer la mejor experiencia en Google Maps garantizando información precisa y actualizada sobre el mundo real, en un contexto donde los perfiles falsos o valoraciones engañosas están en aumento.

En este sentido, Google ha actualizado sus sistemas para detectar de forma más rápida nuevos tipos de estafas en las reseñas, como los intentos de exigir un pago a cambio de eliminar reseñas falsas de una estrella.

Concretamente, ha mejorado sus capacidades para identificar patrones de estafas específicos en las reseñas, lo que le permite detener publicaciones sospechosas de los usuarios antes de que se compartan como una reseña en Google Maps.

Como ha explicado en un comunicado, a partir de ahora, si los sistemas de Google detectan un aumento repentino de reseñas no deseadas sospechosas de ser falsas en el perfil de una empresa, procederá a eliminar rápidamente el contenido falso, además de pausar la opción de compartir nuevas reseñas en dicho perfil.

En este proceso, alertarán al propietario del perfil comercial y mostrarán un ‘banner’ de notificación para informar a los consumidores sobre el motivo de la pausa temporal de sus contribuciones. Estas nuevas medidas se lanzarán a nivel global durante las próximas semanas.

Detectar ediciones falsas con Gemini

Continuando con las contribuciones de los usuarios a los perfiles de los negocios en Google Maps. La tecnológica también ha mejorado sus herramientas para asegurar que los nombres de los lugares se muestran de forma correcta en Maps, evitando ediciones inapropiada por parte de los usuarios.

Esto se debe a que, como los usuarios pueden sugerir cambios de nombre o de información en las fichas de los negocios de Google Maps, en algunas ocasiones pueden abusar de esta opción y solicitar modificaciones dudosas.

En este caso, Google ha anunciado que comenzará a utilizar sus modelos de Gemini para detectar posibles ediciones falsas “más rápido que nunca” y, con ello, bloquear sugerencias que infrinjan sus políticas antes de que se publiquen, como es el caso de comentarios sociales o políticos con matices locales.

Esta mejora de protección con Gemini frente a información falsa ya está disponible en Android, iOS y la versión de escritorio de Google Maps a nivel global.

Gestión de perfiles empresariales

Finalmente, Google Maps también ha compartido novedades para facilitar la gestión de perfiles empresariales a los dueños de los negocios, que ahora podrán detectar sugerencias incorrectas de la información de sus horarios o cierres temporales de forma más sencilla.

A partir de este mes, Google mostrará alertas proactivas por correo electrónico que enviará a los dueños verificados y activos del perfil, para que puedan revisar fácilmente las modificaciones importantes antes de que se publiquen.

Resultados de las medidas de protección en GoogleMaps

Todas estas novedades se basan en el uso de los modelos de IA de Google “en constante evolución” para detectar abusos en Google Maps. Con ello, ha subrayado que sus sistemas avanzados y analistas expertos ya bloquearon o eliminaron más de 292 millones de reseñas que infringían las políticas de la plataforma durante el pasado año 2025.

Asimismo, según su informe de Confianza y Seguridad del Contenido en Google Maps de 2025, también han bloqueado 79 millones de ediciones inexactas o no verificadas para “ayudar a mantener la veracidad de los perfiles de empresas”, además de imponer restricciones de publicación a más de 782.000 cuentas que infringían las normas.

Durante el pasado año también eliminaron más de 13 millones de perfiles de empresa falsos, de cara a “proteger aún más a las empresas legítimas en Maps”.

Con todo ello, la tecnológica ha matizado que continuará invirtiendo en este tipo de sistemas, con el objetivo de ayudar a los dueños de negocios a centrarse en sus clientes y garantizar que “su reputación en Maps está protegida”.