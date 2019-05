Google Maps agrega imágenes del menú de "platos populares"

Sin tener en cuenta la cartografía y la navegación, Yelp es un competidor cercano de Google Maps. Ambos servicios ofrecen listas de restaurantes, cuentan con reseñas de usuarios e incluso permiten reservas dentro de la aplicación. Google Maps ahora está probando menús de alimentos con imágenes de los usuarios.

Algunos listados de restaurantes en Google Maps ya cuentan con una pestaña de Menú. Sin embargo, a menudo es insuficiente con el nombre del plato, la descripción y, a veces, el precio. Precisamente, el servicio probó la característica "Platos populares" en la pestaña Menú.

En este momento, la pestaña de Menú presenta pestañas anidadas para varias secciones como aperitivos y entradas. Las fotos de alimentos son parte de una nueva pestaña llamada "Popular". No todos los elementos del menú están incluidos; solo algunos frecuentemente citados en reviews con imágenes, dada la naturaleza de la comunidad.

Los platos se muestran en las tarjetas de Temas de materiales que incluyen una imagen y enlaces a más reseñas, así como imágenes adicionales. Se puede acceder a ambos haciendo clic en un elemento. Como se trata de datos del público, los usuarios pueden "Sugerir una edición", mientras que algunas imágenes populares aún no cuentan con un nombre del plato.

Para Google Maps, esta es una adición muy necesaria que lo acerca a competidores como Yelp y Foursquare. Platos populares combinan reseñas e imágenes de forma clave. Si bien los usuarios pueden agregar imágenes a las reseñas escritas, las imágenes enviadas no se pueden etiquetar individualmente. Como resultado, a menudo puede ver imágenes de alimentos, pero no saber qué es ese artículo en particular.

Esta pestaña "Popular" aún no se ha implementado ampliamente y es probable que se realice una prueba en la versión beta de Google Maps.