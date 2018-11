Google Maps "ayuda" a dar una crítica social en videoclip de rap

De forma realista, e inspirado en la interfaz de Google Maps, el rapero Vince Staples ofrece un recorrido al estilo de Street View por el vecindario en el que creció y al que sigue "llamando la atención": el Ramona Park de Long Beach, California; en el videoclip de su tema "Fun" para lanzar una potente crítica social.

"Fun" es parte del último álbum de Staples, "FM!" (que se lanzó el pasado 32 de noviembre). En el mismo, el rapero explica de forma sutil que la tecnología media la distancia entre las culturas dando facilidad al consumo de algo que se puede sentir como tabú cuando se navega por internet, explica el medio "The Verge".

Al inicio del video, se muestra el planeta en un plano similar al de Google Earth. Al acercarse a un vecindario, "alguien" coloca al 'hombrecito amarillo' de Google Maps en una calle anodina de "Norfy, California".

Allí está Staples posando frente a un grupo de niños, baila, limpia sus zapatillas con un cepillo, tropieza con un robo en curso, presencia una escena de brutalidad policial, pasa al lado de una prostituta y finalmente baila con sus amigos en la entrada de Ramona Park.

Todas las escenas se reúnen en dos minutos de los extraños artefactos visuales que las cámaras de Google Maps crean cuando un usuario se desplaza en Street View. Se incluyen los cuerpos defectuosos, movimientos entrecortados de personas y hasta a los bromistas que siempre quieren jugar con las capturas del sistema de mapas.

que la canción explica que todo lo sucedido en el video no es solo un montón de historias apiladas. "Solo queremos divertirnos, no queremos 'fastidiar' nada", dice Staples. Más tarde dice. "Diversión, no queremos 'fastidiar' nada, y no nos importa [...] 'nada'". La intención sería ver lo sencillo que es que personas buenas estén atrapados en situaciones imposibles.

El video termina con un adolescente blanco -todos en el video son afroamericanos- viendo el video en su computadora como quien navega en Google Maps. Lo cierra de golpe cuando alguien lo llama, como si hiciera algo 'prohibido'. Según "The Verge", esta escena encierra la crítica del video: una voyeur blanco que se extiende en el tiempo y el espacio porque quería saber cómo se sentía ser parte de un mundo al que no pertenece.