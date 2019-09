Cómo Google Maps ayudó a encontrar los restos de un hombre desaparecido hace 21 años

William Moldt fue reportado como desaparecido en Lantana, Florida, el 7 de noviembre de 1997.

El hombre, de 40 años, no regresó a su casa después de una noche en un bar.

La policía abrió una investigación sobre su desaparición pero el caso no tuvo avances y terminó cerrado.

William Moldt desapareció en Florida en 1997 y nada más se supo de él. (Foto: National Missing and Unidentified Persons System)

El 28 de agosto pasado, 22 años después, un vecino llamó a la policía para alertar que había un auto hundido en un lago en Moon Bay Circle, Wellington.



Cuando la policía retiró el vehículo del agua, encontró que en el interior había restos humanos.

Una semana después, se conoció que era Moldt.

Descubierto por Google Maps

Un usuario de Google Maps descubrió que había un auto hundido en un lago de Florida. (Foto: Google Maps)

(Foto: Google Maps)

La oficina del Sheriff del condado de Palm Beach (PBSO, en inglés) informó este jueves que "un exresidente de Grand Isles estaba haciendo una búsqueda en Google Earth, en esa área, cuando notó lo que parecía ser un vehículo en un lago".



Inmediatamente contactó a un vecino para contarle lo que creyó ver en un estanque detrás de su casa. Y este último activó su dron personal, confirmó el hallazgo y dio aviso a las autoridades, publicó PBSO en su cuenta de Facebook.

Cuando llegaron los policías constataron que había un vehículo en el lago y que estaba muy calcificado al haber estado en el agua durante un largo período de tiempo.



Al retirar el vehículo, se encontraron con restos de esqueletos en el interior.

"Sorprendentemente, el vehículo había estado claramente visible en una foto satelital de Google Earth del área desde 2007, pero aparentemente nadie lo había notado hasta 2019", publicó en su página web el Proyecto Charley, una base de datos en internet sobre casos sin resolver en Estados Unidos.



Lo que parece ser un automóvil plateado sumergido en el estanque se podía ver en la aplicación de Google al momento de publicar esta nota.

"Desapareció de la faz de la Tierra"

La PBSO le dijo a la BBC que se presume que Moldt perdió el control de su vehículo y cayó al lago.



Y que durante la investigación inicial sobre su desaparición, "no había evidencia de que eso hubiera ocurrido" hasta hace poco, cuando un cambio en el agua hizo visible el auto.

"No se puede determinar lo que sucedió hace tantos años", dijo la portavoz de la PBSO, Therese Barbera.



"Todo lo que sabemos es que desapareció de la faz de la Tierra y ahora fue descubierto".

En la noche de su desaparición, Moldt dejó el bar a las 23:00 hora local (03:00 GMT), según un informe del Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas.



Ese mismo reporte añade que se trataba de un hombre tranquilo que no socializaba mucho, no parecía estar ebrio y que abandonó el bar solo en su auto.



"No era un bebedor frecuente, pero sí tomó varias copas en el bar", especifica el informe.



Moldt llamó a su novia alrededor de las 21:30 y le dijo que llegaría pronto a la casa, pero nunca más fue visto ni se supo nada de él.



La policía informó a la familia del hombre sobre el descubrimiento de sus restos.

