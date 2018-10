Google Maps: Cómo decidir con tus amigos el mejor bar del Centro de Lima

Estar de acuerdo con un compañero puede ser difícil, pero compartir la misma idea con tres o más personas es mucho más complicado. Por eso tomar una decisión para ir a tomar un 'trago' para celebrar un cumpleaños, por ejemplo, puede ser un trámite estresante. Pero Google Maps te ayuda gracias a través de la herramienta planificación de grupos.

Para aprender a usar esta herramienta tomaremos como ejemplo la elección de cuál es el bar del Centro de Lima más adecuado para ir con un amigo. Para ello, lo primero que se tiene que hacer es buscar una serie de opciones y elaborar una lista para determinar primero un grupo de candidatos.

Como se observa en las capturas que acompañan la nota, primero se accedió a la pestaña Explorar en la sección Bares. Así se marcaron todos los establecimientos cercanos a nuestra ubicación, en el Centro Histórico de Lima. Se escoge un bar y se mantiene pulsado en su nombre hasta que aparezca una burbuja, la misma que indica que dicho negocio ha sido añadido a una lista.

Se repite la operación con todos los lugares que son considerados como opciones de bar para visitar. Cuando completes todas tus alternativas tocas la burbuja. Aparecerá una ventana emergente con los elementos de la lista, en el ejemplo son siete.

Lo siguiente es compartir tu lista con tus amigos, para ellos presionas el botón Compartir, le asignas un nombre a tu lista y seleccionas la aplicación de mensajería a través de la cual harás llegar a tus amigos las opciones. En este caso elegimos WhatsApp. Solo restaría indicar a quienes harás llegar la lista.

Tu lista llegará a través de un link con el mensaje "Creé una lista de opciones en Google Maps. Vota por tu favorita". El enlace derivará a la página o aplicación del servicio con las opciones y dos botones: 'me gusta' y 'no me gusta'. Tus amigos solo tienen que seleccionar la o las opciones que más les gustan y si desean indicar cuáles les desagradan.

Las opciones se actualizarán en tiempo real y aparecerá como primero en la lista el que sea el más votado. De esta forma, todos los participantes podrán saber al mismo tiempo el bar que les resulta favorito y por lo tanto que mejor para salir a celebrar o simplemente tomarse un par de cervezas para fortalecer su amistad.