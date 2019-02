Google Maps: las fotos satelitales de bases militares secretas están causando problemas

No solo los mapas de Google Maps se actualizan constantemente, sino que también las imágenes de satélite se cambian una y otra vez y se reemplazan con nuevas imágenes. Dado que estas son siempre grabaciones completamente nuevas, cualquier ajuste de la versión anterior se pierde, lo que normalmente no causa ningún inconveniente. Sin embargo, en Taiwán, se tomaron fotos en línea, y se olvidó pixelear las imágenes de las instalaciones militares secretas.

Los usuarios no solo pueden usar Google Maps en modo mapa, sino que también pueden apreciar las imágenes de satélite, lo que hace que la orientación en áreas conocidas sea más fácil y más interesante en áreas desconocidas. La calidad de las grabaciones ha seguido mejorando a lo largo de los años y no contiene, por ejemplo, muchas nubes, sino que ofrece resoluciones más altas que al principio. Pero esto no es muy conveniente para todos, especialmente si se tiene algo que ocultar.

En Taiwán, las imágenes satelitales ahora están en línea y contienen no solo las calles y las casas de la ciudad, sino también instalaciones militares secretas. Estos suelen ser pixelados por Google, en colaboración con las autoridades respectivas. A pesar de ello, se han subido en línea las imágenes sin censura.

Se desconoce si la publicación se debe a un error interno por parte de Google o si la cooperación entre las dos partes no fue tan productiva. De cualquier modo, es interesante que el ejército haya informado directamente que en el futuro no será posible hacerlo.

Aparentemente, no habría de qué preocuparse puesto que la mayoría de los activos secretos se encuentran dentro de los edificios, imposibles de ser vistos en Google Maps.