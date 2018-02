Google Maps Go: Así puedes descargar la versión ligera de la app

Google Maps se ha posicionado como uno de los aplicativos de mapas y navegación más utilizados a nivel mundial. Sin embargo, las constantes actualizaciones y mejoras del software hacen a la app cada vez más pesada, lo que a la larga trae problemas a nuestros móviles con el espacio de almacenamiento y la velocidad.



Conscientes de este inconveniente -y pensando sobre todo en los móviles de bajos recursos-, los directivos de Google idearon una alternativa ligera pero bastante completa a su popular aplicación de mapas: Google Maps Go.

. Internet

Esta nueva presentación ultraligera ocupará menos de 200 kB en nuestro dispositivo y nos ofrecerá las funciones más básicas del servicio de mapas, como buscar calles, ver las indicaciones para llegar, consultar el tráfico, tu lista de sitios favoritos y entre otras. Aunque no cuenta con navegación guiada, según informan en Xataka Android.



Hace un semanas Google lanzó Google Maps Go solo para unos pocos países. Ahora ya podemos descargar la versión beta de la app en nuestros dispositivos Android a través de Google Play.



Cabe recalcar que al tratarse de una versión de prueba tenemos la posibilidad de volvernos 'testers', lo que quiere decir que disfrutaremos de la app reportando posibles errores para que el día de su lanzamiento oficial salga lo más posible completa y sin fallos.

. Para probar Google Maps Go primero debes convertirte en un tester, abajo de dejamos el enlace para que lo hagas Internet

Cómo descargar Google Maps Go Beta



Si quieres ser uno de los primeros en probar esta nueva edición ligera en tu dispositivo solo debes seguir los siguientes dos pasos:



1. Convertirse en tester de Google Maps Go

2. Descargar Google Maps Go (Beta)