Google Maps: Los pasos que se deben hacer para agilizar la app

El servicio cartográfico de Google Maps es sumamente útil peatones y conductores, tanto en la web como en la app instalada en los smartphones. Sin embargo, hay momentos en los que la página en PC suele presentar una incómoda lentitud o pantallas en blanco. Para solucionar estos lamentables episodios existen algunos trucos.

Cuando la pantalla esté en blanco es una aconsejable opción dirigirse a la configuración de Google Chrome (tres pequeños puntos verticales ubicados en la esquina superior derecha), dar clic, y volver a presionar en la “Configuración”. Luego se debe acceder a los ajustes avanzados.

Ajustes. (Foto: captura de pantalla) Ajustes. (Foto: captura de pantalla)

Una vez allí, lo siguiente es ir a “Configuración de contenidos de Cookies” y dar entrar en la opción de ver todas. Sigue escribir la dirección arriba www.google.com y borrar todas las cookies, especialmente una llamada, “gsScrollPos”, pero que no está a simple vista.



Al hacer estos pasos Google Maps iniciará más rápido que de costumbre y no tendrá inconvenientes con cualquier dirección.



El otro modo de agilizar Google Maps es utilizar el modo seguro, que se activa sin guardas las cookies. Aunque así no se registran de manera predeterminada los datos en la cuenta.

