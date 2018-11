Google Maps: Menú lateral es actualizado para evolucionar su servicio

Google Maps actualizó su menú lateral para adaptarlo a la nueva interfaz que está desarrollando en los últimos meses. Hasta ahora el servicio estuvo modificando prácticamente todas sus pestañas, pero este menú había permanecido intacto, informa "Android Police".

La labor de los diseñadores de la aplicación ha sido modificar sus pestañas inferiores, listas de lugares, modificó y agregó nuevas funciones todo por ajustar su servicio al nuevo diseño de Material Design. La actualización de su menú lateral tiene el mismo fin.

El nuevo menú cambia el tipo de letra a Product Sans, tiene íconos huecos y reorganiza las opciones del fondo. Mientras que los términos de servicio están un poco más ocultos, pero tienen su propia sección ubicado en la parte inferior del menú junto con un nuevo acceso directo para ver de forma sencilla la Política de privacidad.

A la izquierda se observa el menú de Google Maps anterior. Y a la derecha el nuevo menú de Google Maps. (Foto: Google Maps) A la izquierda se observa el menú de Google Maps anterior. Y a la derecha el nuevo menú de Google Maps. (Foto: Google Maps)

Además, en los dispositivos que ya han sido actualizados con las nuevos funciones de Google Maps presentan una nueva opción de Mensajes. Esta opción agrupa las conversaciones que el usuario sostiene con empresas contactadas a través de la aplicación.

Aparentemente el nuevo menú está apareciendo en todos los usuarios de la aplicación estable o de la plataforma beta del servicio. Sin embargo, según "Android Police", quienes no reciban la actualización no tienen que preocuparse pues la misma no tiene nada realmente funcional que sea diferente.