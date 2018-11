Google Maps muestra aviones "siniestrados" en todo el mundo

Durante el fin de semana, diferentes portales del mundo informaron sobre el hallazgo de Robert Morton, un británico de 55 años que encontró un avión sumergido en el Mar del Norte, en Escocia, mientras navegaba en Google Maps.

"Es muy extraño e increíble", dijo a "The Mirror", según recoge "Europa Press". "Nunca he visto un avión en Google Earth, por lo que me resulta muy extraño", agregó. Mientras que "Russia Today" compartió la revelación como un hecho viral y llamativo.

En las imágenes, disponibles para cualquier usuario, el avión aparece a 1,1 kilómetros de la costa de Edimburgo. El hecho que Morton nunca haya escuchado de un accidente en la zona le generaron dudas sobre su descubrimiento. Mientras que en "Reddit" aparecieron teorías conspirativas y denuncias contra la veracidad de Google Maps.

Lo cierto es que no es la primera vez que alguien encuentra un avión "siniestrado" en Google Maps. En el lago Harriet, en Minnesota, aparece sumergido la silueta de una aeronave comercial. Mientras que la tragedia de Malaysia Airlines pretendió ser "resuelta" por un sujeto que aseguró haber hallado el avión en la selva de Camboya.

Siempre que aparecen estas denuncias, un portavoz de Google sale al frente para explicar lo mismo. "La razón por la que parece que el avión está bajo el agua [en el caso del Mar del Norte] es porque cada imagen de satélite que se ve en el mapa es en realidad una compilación de varias imágenes".

"Los objetos que se mueven a gran velocidad, como los aviones, aparecen únicamente en una de las muchas imágenes que se captan para mapear una misma zona. Cuando esto sucede se ven huellas o sombras de estos objetos".

De hecho, por Halloween, Google Maps publicó en su blog una lista de "historias terroríficas que en realidad no tienen nada de misterioso" ofreciendo la misma explicación precisamente en le caso del avión "sumergido" en el lago de Harriet.