Google Maps: Los pasos para saber el horario de atención de un establecimiento 

Imagina que es medianoche y deseas comer, pero no sabes si atienden a esa hora en el lugar donde sueles ir a comer o que son las 8:00 a.m. y deseas visitar un Museo para aprovechar tu visita a una ciudad, pero es posible que llegues y aún no atiendan. Ante estas situaciones existe una solución muy sencilla: consulta a Google Maps.

Sin importar donde te encuentres, cuando consultas sobre la ubicación de un establecimiento o negocio, la aplicación móvil de Google Maps te muestra información relevante además de direcciones y rutas, como lo son el número de teléfono, referencias, precios y horarios.

Así puedes ver el horario de un establecimiento dentro de Google Maps. (Foto: Google Maps / El Comercio) Internet

Como se muestra en el ejemplo compartido, si deseas visitar el Museo de la Nación basta con que consultes su ubicación en la aplicación para que observes en la zona del nombre del lugar si el establecimiento está abierto; y si está cerrado te dirá cuando será su próxima atención.

Si accedes a la ficha de información del lugar, como se muestra en la segunda captura del ejemplo, aparecerá la misma información: "Cerrado. Abre el miércoles a las 9:00 a.m.". Pero te permite acceder a los horarios completos del lugar.

Si presionas en el icono del reloj que aparece en la ficha, Google Maps te mostrará el horario completo de la semana del lugar. En el ejemplo del Museo de la Nación indica que está abierto de martes a domingo desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.