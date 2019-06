Google Maps permitirá conocer llegada de autobuses y el estado del tren en vivo

Los usuarios de Google Maps ahora pueden ver los horarios de los viajes en autobús, según el tráfico en vivo, en 10 principales ciudades. Además, podrán conocer el estado de un tren en tiempo real en esta plataforma.

► Apple Maps obtiene su propia versión de Street View de Google Maps



► Google Maps: esperada actualización llegó a Android antes que a iOS



► Google Maps ahora utiliza aprendizaje automático para encontrar los mejores platos



Estas funciones, que se implementaron en la India en primer lugar, permitirán a los usuarios planificar sus viajes en el transporte público de forma rápida y sencilla, según señaló Google en un comunicado.

"En Google estamos enfocados en la creación de características de Google Maps que ayudarán a brindar una experiencia más relevante, precisa y confiable para los pasajeros. La navegación por el tránsito es una de las funciones de Google Maps más populares en la India, y esperamos que estas nuevas características traigan más valor para los usuarios ", aseguró el gerente de productos de Google Maps, Taylah Hasaballah.

La función utiliza los datos de tráfico en vivo de Google y los horarios de los autobuses públicos para calcular los retrasos y proporcionar tiempos de viaje precisos. La función se encuentra en vivo en Delhi, Bengaluru, Mumbai, Hyderabad, Pune, Lucknow, Chennai, Mysore, Coimbatore y Surat.

Google Maps también ayudará a los usuarios a saber cuándo llegará su tren al indicar el estado de funcionamiento en tiempo real. Los usuarios pueden buscar la ubicación de inicio y el destino para ver una lista de trenes en esa ruta. Desde allí, pueden ver el estado en tiempo real y si alguno de ellos se retrasa en Google Maps.

"Esta característica fue desarrollada en asociación con la aplicación Where is My Train que Google adquirió el año pasado", dijo el comunicado.

Con los resultados de las direcciones de modo mixto que ahora incluyen rickshaws automáticos, se les mostrará a los usuarios la duración del viaje y la estación a la que deben llevar un rickshaw automático desde y hacia.

El usuario también puede ver la estimación del medidor de rickshaw y los horarios de salida de su conexión de tránsito. Esta función estará disponible, inicialmente, para Delhi y Bangalore antes de extenderse a más ciudades.