Google Maps pinta de arcoíris rutas de marchas LGBTQ

Durante todo junio, la comunidad LGBTQ del mundo celebra el Mes del Orgullo. En esta época se organizan todo tipo de actividades para promover y reflexionar la lucha por ser aceptados y tratados como iguales en la sociedad, acción que Google está apoyando a través de sus diferentes plataformas, incluida Google Maps.

Como parte del proyecto #ThisisFamily, Google Maps está "pavimentando" con los colores del arcoíris (los mismos empleados en la bandera LGBTQ) las rutas trazadas en los diferentes desfiles del Mes del Orgullo que se celebran en todo el mundo.

El día central suele ser el 28 de junio, fecha en la que se recuerda los disturbios de Stonewall (Nueva York, EE. UU.) de 1969, cuando empezó el movimiento de liberación homosexual. En algunos países se celebran el sábado previo o posterior a esta fecha con una marcha.

Según muestra Google Maps, este año apoyará con su iniciativa de pintar de arcoíris las marchas que se celebrarán en Nueva York, Ciudad de México, Londres y San Francisco. De esta forma acompañará las comparsas de los colectivos que forman parte de la comunidad LGBTQ y sus simpatizantes.

Además, Google Maps busca destacar a las empresas que son amigables con la celebración. "Continuamos ayudando a las empresas a declarar sus establecimientos 'LGBTQ+ Friendly' o 'Transgender Safe Space' en sus listas de negocios en Google Maps y Google Search", dijo la empresa.

El dato



El proyecto #ThisisFamily es la forma en que Google está celebrando el Mes del Orgullo. Invita a las personas a mostrar su apoyo al colectivo LGBTQ y a realizar donaciones a organizaciones que velan por sus derechos, como PFLAG, It Gets Better y GLAAD. Googl.org ya donó 100 mil dólares y ofreció medio millón para digitalizar la historia del movimiento.