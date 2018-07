Google Maps: lo que no podrás hacer con la versión ultraligera

En diciembre pasado, la firma tecnológica presentó la versión ultraligera de Google Maps, la aplicación para dispositivos móviles Google Maps Go. Esta app está pensada para funcionar de forma eficaz en dispositivos móviles con poca memoria con todas las bondades de su 'hermano mayor', pero presenta diversas limitaciones que te contaremos a continuación.

El servicio te permite elegir el idioma entre 70 opciones con la que deseas trabajar. Presenta la misma información de mapas que la aplicación completa: 200 países, 20.000 ciudades y más de cien millones de lugares y establecimientos, según el sitio "Xataka".

En su menú principal ofrece información del tráfico, transporte público, lugares favoritos y más. Pero no te permite descargar más para trabajar sin internet, acceso a Google Earth ni la posibilidad de mirar la cronología completa del usuario y otras funciones avanzadas.

"Algunas funciones de Google Maps no se incluyen en Google Maps Go", dice el servicio en su página de ayuda y asistencia al usuario. "Cuando usas Google Maps Go, no puede compartir tu ubicación en tiempo real, descargar zonas y navegar sin conexión, informar de errores en los datos y editar información sobre un sitio".

(Foto: Google Maps) Google

Tampoco se pueden definir las direcciones de la casa y el trabajo del usuario para acceder a esta información más rápidamente, medir la distancia entre sitios ni asignar etiquetas privadas a sitios que el usuario desee marcar, según agrega el servicio en el mencionado blog.

Teniendo en cuenta esto, el servicio ultraligero es capaz de buscar un sitio, obtener información sobre el lugar, acceder a indicaciones, explorar mapas y enviar comentarios.

(Foto: Google Maps) Google

El dato



"La aplicación Google Maps Go viene preinstalada en los dispositivos Android Oreo (edición Go). También está disponible en Play Store. Google Maps Go es independiente de la aplicación Google Maps", explicó el servicio en su página de asistencia al usuario.