El régimen de China es bastante severo en tanto a restricciones de Internet, pues trata de controlar la información que se vierte en la web al máximo. Pese a esto, la presencia de Google en este país ha ido aumentando progresivamente en los últimos años. Sin embargo, hace poco se ha propagado por diversos medios una información falsa acerca Google Maps.



El rumor tiene origen en una publicación del portal japonés "Nikkei", el cual afirmaba que la popular plataforma de mapas regresaría, luego de ocho años, al gigante asiático, tanto para la versión web como para iPhone.

Sin embargo, medios como Reuters y Engadgement desmintieron esta información. "No ha habido cambios en Google Maps en China, han pasado años desde que se puede acceder a los mapas en el escritorio, pero no tiene una presencia oficial en las tiendas de aplicaciones de Android o iOS en China", habría dicho un vocero de la compañía tecnológica.



Reuters ha informado que Google Maps ha estado presente en la web en China durante años y que, por otro lado, no tiene presencia oficial en las apps stores de Android o iOS. En conclusión, los servicios en este país no han cambiado.



El Dato

La aplicación completa de Google Maps se retiró del mercado chino en 2010, después de que la empresa se negó a autocensurar sus resultados de búsqueda. Mantiene una presencia limitada en el país desde entonces, aunque últimamente ha habido signos de actitudes de ablandamiento.



Otras aplicaciones de Google como Translate se pusieron a disposición en el país el año pasado, así por ejemplo, se celebró un torneo Go en el este de China. Además, más recientemente, Google anunció planes para establecer un centro de investigación de IA en Beijing, por lo que el lanzamiento de una aplicación del sistema de mapas no sería una idea descabellada, pero por el momento aún no se da.



