Google Maps resuelve acusación de empleado tratado como terrorista

Google resolvió el caso de un empleado británico de ascendencia marroquí que denunció ser víctima de discriminación racial mientras trabajaba en un proyecto encubierto para Google Maps.



Según el diario The Guardian, el gigante de Mountain View acordó una compensación de 4.000 euros para frenar la imputación de Ahmed Rashid, quien indicó que la compañía no lo respaldó cuando fue acosado por su perfil cuando recopilaba información sobre centros comerciales de Europa en secreto, al ser considerado sospechoso de terrorismo en varias ocasiones.



Rashid, que trabajó como contratista externo en el programa 'Expedite' —diseñado para medir la fuerza y ​​el rango de las señales wifi en ese tipo de establecimientos— informó a Google sobre su situación en septiembre del año pasado. Sin embargo, lejos de recibir protección, la empresa decidió retirar un nuevo contrato con el colaborador, ignorando un acuerdo previo.

El ciudadano indicó en su reclamo que se le permitiera identificarse para evitar sospechas, pero su petición no prosperó.

"Era el único en el equipo que era visiblemente árabe y el personal de seguridad en los centros comerciales me acosaba mucho. No se me permitió decirles que estaba trabajando para Google y haciendo ese trabajo", destacó Rashid en diálogo con el citado medio inglés, deslizando que "hubo un desprecio total por la seguridad y el interés de los contratistas".

"Estaba preocupado de ir a trabajar porque pensé que podría ser arrestado. Con eso viví durante 10 meses. Me empujó al punto de sentirme suicida. Me sentí completamente marginado", añadió.

Tras la acusación, Google negó irregularidades en la investigación, pese a aceptar la reparación económica para Ahmed Rashid.

"A menudo trabajamos con proveedores de servicios para medir la intensidad de la señal wifi, lo que nos ayuda a mejorar los productos de mapeo de Google. A todos los empleados y contratistas se les proporcionan pautas claras que describen los detalles de su proyecto y función, y se les instruye para que sean sinceros sobre el hecho de que están trabajando en nombre de Google", argumentó la compañía en un comunicado.