Google Maps: Seis funciones que te ayudarán en tu día a día

En un mundo dominado por los smartphones, Google Maps tiene un puesto muy especial. Sin embargo, pese a que el sistema de mapas digitales es muy utilizado muchas veces no lo aprovechamos al máximo.



Si bien se suele usar como GPS o para buscar una dirección, Google Maps tiene muchas otras funciones bastante útiles que la mayoría desconoce.

(Foto: Archivo El Comercio) (Foto: Archivo El Comercio) Internet

Mapas sin conexión

Esta opción es una gran alternativa para ahorrar datos o para cuando estamos fuera del país y no tenemos conexión a Internet, ya que podemos descargar el mapa del área de nuestro interés. Lo mejor de todo es que tendremos disponibles todas las funciones de Google Maps, como obtener indicaciones con el paso a paso, buscar lugares específicos y obtener información útil sobre lugares de interés como datos de contacto, horarios, experiencias de otros usuarios, etc.





Para acceder a esta función solo hay que elegir la ciudad, zona o país que queremos descargar, vamos al menú de la izquierda y elegimos "Mapas sin conexión". Después tendremos la opción "Selecciona tu propio mapa", elegimos lo que queremos descargar y listo. Ese mapa estará disponible en el teléfono sin necesidad de estar conectados a Internet.



Compartir ubicación

Otra posibilidad que ofrece Google Maps es la de compartir nuestra ubicación en el mapa con nuestros contactos. Así, ellos podrán seguir nuestro recorrido desde su móvil cuando estemos de viaje y verán en qué lugar estamos. Muy útil para los padres de familia que quieran monitorear a sus hijos, por ejemplo.



Para activar esta herramienta hay que ir otra vez al menú de la izquierda y elegir "Comparte tu ubicación". Al pulsar "Empezar", hay que seleccionar los contactos con los que vamos a compartir esta información y el período de tiempo que estará activa la función.



Historial de lugares visitados

Para ver el historial de los lugares en los que hemos estado hay que ir una vez más al menú de la izquierda e ingresas a "Tus recorridos". En esta sección veremos la actividad de del día o también la de días anteriores.



Si no te sientes cómodo con esta opción también puedes apagarla. Para ello tendrás que ir a "Configuración", haciendo click en los tres puntos de la esquina superior derecha, y entrar a la opción "El Historial de ubicación está activado" para apagarlo.



Lugares preferidos y listas

Con Google Maps podemos crear listas temáticas con nuestros lugares favoritos. Así, por ejemplo, podremos tener anotados restaurantes y compartirlos con nuestros contactos o tenerlas para la próxima salida que tengamos.



Para crear listas o guardar lugares, hay que abrir la app y buscar un lugar. Elegimos el sitio de nuestro interés y apretamos el botón "guardar", para agregar el sitio a una lista predeterminada como "Quiero visitar" o "Favoritos". También podemos hacer una nueva lista, creada por nosotros, como "los mejores bares de la ciudad", o "hamburgueserías imperdibles".

Tráfico

Google Maps también nos informa sobre tránsito. La plataforma usa la información de los usuarios para calcular la cantidad de vehículos que circulan por un lugar y a qué velocidad lo hacen.