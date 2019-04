Google Maps: cómo hacer que Sensorvault disminuya el seguimiento de tu ubicación

De acuerdo con un reciente informe de The New York Times, no solo Google Maps lo está rastreando, sino que un programa llamado Google Sensorvault está entregando los datos de su ubicación a la policía. Por ello, aquí le mostraremos cómo dificultar esta tarea a Google o, al menos, cómo proteger los datos más detallados.

Tenga en cuenta que una investigación de 2018, la Associated Press (AP) informó que incluso si deshabilitaba manualmente el historial de ubicación de Google, Google Maps y otras aplicaciones podían retener datos sobre su paradero.

Adicionalmente, hoy se sabe que Facebook está rastreando a sus usuarios incluso después de desactivar sus cuentas, por lo que no solo habría que preocuparse por Google. (Como alternativa, es posible al menos desactivar la función de reconocimiento facial de Facebook).

"Google sostiene que tales funciones de seguimiento de ubicación están destinadas a mejorar su experiencia. Pero esa noción está en desacuerdo con la definición de" apagado", dijo Jonathan Mayer, científico informático de Princeton."Si va a permitir que los usuarios desactiven algo llamado 'Historial de ubicaciones', entonces todos los lugares donde se mantiene el historial de ubicaciones deben estar desactivados", agregó.

De hecho, incluso cuando el "Historial de ubicaciones" está desactivado en la configuración de la cuenta de Google, acciones como buscar algo en su navegador, revisar las actualizaciones meteorológicas automáticas o abrir Google Maps registrarán su ubicación, indicó AP.

Los investigadores de Princeton pudieron verificar las afirmaciones de AP.

Si desea deshabilitar por completo el seguimiento de la ubicación (lo cual, tenga en cuenta, limitará las capacidades basadas en la ubicación de ciertas aplicaciones), debe deshabilitar otra configuración llamada "Web y actividad de la aplicación".

En Android, diríjase a Configuración, luego a Google > Cuenta de Google > Datos y personalización. Ahora seleccione "Web y App Activity" y desactive la configuración.

En el escritorio (también para iOS): abra Google en una nueva pestaña; inicie sesión en su cuenta si aún no ha iniciado alguna; haga clic en la imagen de su perfil (esquina superior derecha), y luego haga clic en "Cuenta de Google". Ahora haga clic en "Información personal y privacidad" > Mi actividad, luego haga clic en "Controles de actividad" en la barra de herramientas izquierda. Haga clic en el botón "Web y actividad de la aplicación" para desactivarlo. Mientras esté en ello, asegúrese de que el historial de ubicaciones también esté desactivado aquí.

Vale la pena señalar que el seguimiento de la ubicación de Google tiene motivos como proporcionar experiencias personalizadas, recomendaciones orientadas a la ubicación, etc. Por supuesto, sin duda, también se utiliza para fines de marketing y publicidad.