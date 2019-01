Google Maps puede tardar hasta 8 años en corregir el nombre de una carretera

Durante los últimos ochos años, un camino empinado lleno de curvas de la ciudad Nailsworth, en la ciudad inglesa de Gloucestershire conocido localmente como The W, fue nombrado por Google Maps como "The Ladder", informó BBC.

La carretera The W contiene una serie de conectores que llevan hacia la ciudad de Nailsworth. Al aparecer en la aplicación de mapas más usado del mundo con otro nombre originó miles de confusiones y caminos sin hallar.

El error fue persistente a pesar de cientos de correos por parte de los ciudadanos que pedían a Google Maps la corrección hasta que finalmente, sin un aviso previo, la aplicación empezó a mostrar el camino con el nombre correcto.

"Lo comprobamos de vez en cuando y por fin es The W", dijo Paddy Coyle en la página de Facebook de Nailsworth. Según recoge BBC, Coyle añadió que The W es la pista original que sube la colina de la ciudad y que fue evitada en los últimos años.

"Todo el mundo sabe que se llama The W, se ha llamado localmente The W dese siempre", dijo Coyle. "Pero en Google Maps se ha llamado The Ladder desde el principio y no estaba bien".

Coyle afirmó que la comunidad envió al menos 100 correos electrónicos a Google informando del error. Lo que consiguieron fue que Google Maps lo llamara "The West" (El oeste). "No tengo idea de dónde vino ese nombre y eso es lo que ha sido durante los últimos meses", declaró Coyle.

Desde el pasado viernes la carretera se llama The W en Google Maps, después de muchos intentos. De esta forma, los ciudadanos podrán estar tranquilos que quienes deseen visitar su localidad podrán llegar fácilmente si es que se ayudan de la aplicación de mapas.