Google Maps hace que las URL comerciales muestren un "Aviso de redireccionamiento"

Google Maps es una herramienta crucial para empresas y usuarios por igual, y recientemente el servicio ha experimentado un cambio. Durante los últimos días, los usuarios han notado que hacer clic en las URL de Google Maps da como resultado un "aviso de redireccionamiento", pero podría ser un cambio intencional.

En primer lugar, esto no es algo de qué preocuparse. Estos sitios web no son inseguros. Sin embargo, la página de redireccionamiento que está mostrando Google podría incomodar a algunos usuarios, y ello podría causar la pérdida de tráfico para estas empresas, como lo señala SearchEngineLand.

► Google Maps vs Apple Maps: la disputa por la mejor versión de Street View



► Google Maps muestra cómo se veía el Reino Unido hace casi 2 mil años



► Google Maps prueba una nueva función de seguridad para los que viajan en taxi



El aviso de redireccionamiento aparece cuando los usuarios hacen clic en la URL de una lista de empresas de Google Maps, como el sitio web vinculado a empresas. Esto no es totalmente inusual para Google con los sitios web en Chrome, pero es muy poco frecuente en enlaces como el de YouTube.

En este momento, no está claro si esto es simplemente un error o un cambio intencional que Google ha realizado. La compañía no ha hecho comentarios sobre el tema hasta el momento, pero hay docenas de informes del problema en un hilo de soporte. El cambio parece generalizado para la mayoría de los usuarios de Google Maps en los navegadores de escritorio, pero no afecta a la aplicación móvil.