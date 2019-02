Google Maps ya no puede ser usado en dispositivos de Apple

Google Maps no puede ser usado por usuarios de Apple. La empresa de la manzana ya no permite que Google pueda ejecutar sus aplicaciones en dispositivos que funcionen con el sistema operativo iOS, informó "The Verge" la mañana del jueves.

Las primeras versiones de Google Maps, Hangouts, Gmail y otras aplicaciones beta dejaron de funcionar junto a otros servicios que el gigante de internet desarrolló solo para sus empleados, como el Gbus y la aplicación de café de Google, informó una fuente familiarizada con la situación a "The Verge".

Recién en horas de la noche del pasado jueves los servicios desarrollados por Google volvieron a ser útiles en dispositivos de Apple, según el sitio "TechCrunch". "Bloomberg" dijo que esto se debió a un trabajo estrecho entre las dos marcas implicadas.

"Estamos trabajando junto con Google para ayudarles a restablecer sus certificados empresariales muy rápidamente", dijo un portavoz de Apple a "BuzzFeed".

El inconveniente con las aplicaciones de Google se produjo un día después que Google deshabilitó su servicio Screenwise Meter.

Screenwise Meter servía a Google para monitorear cómo las personas usan sus iPhones. Esta función era similar a la app de investigación de Facebook, ambos basados en el programa empresarial de Apple, que permite la distribución de aplicaciones internas dentro de una empresa.

La aplicación de Facebook fue eliminada por Apple. Tras esto, la empresa de Cupernico dijo que "a todos los desarrolladores que usan sus certificados empresariales para distribuir aplicaciones a los consumidores se les revocarán los certificados". Aunque esta también volvió a funcionar desde la noche del jueves.