Google honra con doodle el Rusia vs España por octavos de final de Rusia 2018 En la segunda jornada de los octavos de final de Rusia 2018 se jugarán los duelos de Rusia vs España y Croacia vs Dinamarca

El doodle para España fue creado por Andrés Lozano. Para él, "El fútbol en España se llama el 'rey de los deportes', por lo que te da una idea de su importancia. Es parte de la vida de todo español, incluso si no te gustan los deportes". (Foto: Google) - / - Foto 2 | El doodle para Rusia fue creado por Arina Shabanova. Ella explica que "el fútbol siempre fue el juego principal del país, todo niño en el patio lo juega. Esto no es solo un juego, sino también un espectáculo que reúne a las personas, como reuniones con canciones junto al fuego, pero solo que mucho más grande". (Foto: Google) - / - Foto 3 | El doodle para Croacia fue creado por Vedran Klemens. Explicó que el fútbol "es el pasatiempo favorito de Croacia". (Foto: Google) - / - Foto 4 | El doodle para Dinamarca fue creado por Rune Fisker. Para él, su obra es la "alegría y el entusiasmo que los daneses sentimos por el fútbol (¡y nuestras bicicletas!)" (Foto: Google)