Google anunció hace unos meses Google One, su nuevo programa de suscripción, con el objetivo de ofrecer a los usuarios más capacidad de almacenamiento para Google Drive, entre otras ventajas.

En el transcurso de las últimas semanas, Google lentamente transfirió a los suscriptores de Drive una membresía para Google One y, desde ahora, los nuevos usuarios también pueden suscribirse a este servicio, aunque por ahora solo está disponible en Estados Unidos, pero pronto se lanzará a más países, informó TechCrunch.

Los planes de Google One comienzan con 100 GB por US$ 1,99. También hay un nivel de 200 GB por US$ 2,99 y una opción de 2 TB por US$ 9,99. Si necesitas aún más espacio de almacenamiento, Google te venderá planes de 10 TB, 20 TB y 30 TB por entre US$ 99,99 y US$ 299,99 al mes.

Otra característica positiva de Google One es que los usuarios podrán compartir el plan contratado con otros miembros de la familia, pudiendo agregar hasta un máximo de cinco personas.

Mientras que una mayor capacidad de almacenamiento es la característica principal, el gigante del Internet también promete ventajas adicionales. El más importante de estos puede ser que los usuarios tendrán soporte técnico las 24 horas del día, los siete días de semana.

Otra ventaja es que los usuarios podrán obtener ofertas en hoteles cuando los buscan en Google Maps. Además, recientemente Google también otorgó créditos a todos los miembros de One en Google Play, y la compañía anunció que pronto ofrecerá ofertas para compras en Google Store y también a través de Google Express.



