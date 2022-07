– La pandemia aceleró la digitalización en el mundo, ¿qué tanto ha avanzado el Perú?

Hay varios temas que podríamos analizar, pero creo que más allá de la métrica ‘per se’, resalta la adopción del WiFi en casa, la adquisición de equipos electrónicos y el avance de la misma tecnología. Nos hemos dado cuenta de que la tecnología es una gran aliada para muchas cosas, para conectarnos, para impulsar los negocios, para abrir nuevas oportunidades, para la educación y el aprendizaje. Es una aliada para cosas muy simples, por ejemplo, en YouTube se hicieron una gran cantidad videos de recetas de platos, de cómo hacer un currículum o de cómo aprender a diseñar un espacio personal con los objetos que se tenían en casa. Y también es una gran ayuda para situaciones más complejas. Recordemos que al inicio de la pandemia había mucha preocupación por los tiempos de entrega, principalmente por los e-commers, y se solucionó realmente en un periodo muy corto teniendo en cuenta la situación en la que nos encontrábamos. A lo mejor en un momento de normalidad habríamos tenido los recursos disponibles a la mano para hallar soluciones, pero en aquel entonces estábamos en una incertidumbre total, desde cómo aplicar los recursos tecnológicos hasta los problemas con el capital humano, que es el que está atrás de la tecnología. La gente se enfermaba, no podía desplazarse ni asistir o simplemente no tenía las competencias para realizar determinado servicio. Fue un cambio muy grande el que se vivió en el Perú a través de la pandemia.

Edgardo Frías en las oficianas de Google. / Google

– ¿Cuál fue la tarea de Google en esta transformación?

En realidad, muchas. Tenemos un programa bien lindo que se llama Crece con Google y que lo expandimos a diferentes áreas. De esa manera, creamos Crece con Google para Mujeres, dedicado a ayudar a amas de casa a llevar las tareas rutinarias del día a día, a apoyar a sus hijos en los estudios, inclusive añadimos consejos de cómo tomarse un break y realizar ejercicios de respiración, porque en la situación que nos encontrábamos era vital desconectarse y tener un poco de espacio para uno mismo. Son cosas sencillas, pero queríamos que fueran útiles, ya que parte de nuestra misión es ‘organizar la información del mundo y hacerla universalmente útil para todos’. Por otro lado, nos dimos cuenta de que había mucha demanda de talento digital en todos los sentidos, desde programadores, optimizadores o analistas hasta gente de marketing y publicidad, así que fortalecimos Crece con Google para Jóvenes, para que ellos pudieran escoger cursos y avanzar a su ritmo, posteriormente empezamos a hacer una conexión de sinergias entre el talento humano y empleadores. Incluso venimos trabajando con grandes universidades en el país como la UNI, UPC y PUCP, hemos ayudado en la construcción de sus currículas.

– ¿Qué tipo de trabajo hacen con estas universidades?

Acercamos muchos de los programas que ya tenemos nosotros, principalmente, en competencias relacionadas al marketing digital y al Cloud. Sin embargo, los programas no son fijos, al contrario, los seguimos actualizando y customizando dependiendo de las necesidades del mercado. Analytics es una de las áreas que también se ha desarrollado bastante.

– ¿Cuáles fueron los mayores retos que enfrentaron en esta coyuntura?

Lo principal fue entender en dónde estábamos y hacía dónde nos llevaba esta situación. Si bien desde mucho antes de la pandemia ya usábamos herramientas de colaboración, comprendimos que había que dar un paso más, teníamos que mejorar el trabajo que veníamos haciendo internamente en la compañía. Para mí, particularmente, lo más relevante era saber cómo mantener a mi equipo enfocado y motivado ahora que no tenía el contacto físico de antes, además, estar al tanto de cuáles eran las nuevas necesidades que mis socios de negocio tenían y que yo podía sumar, entender por ejemplo el tema de comercio electrónico, cómo poder ayudarlos a desarrollar en un corto tiempo sus canales de e-commerce para que pudieran brindar una mejor experiencia a sus usuarios.

Logo de Google en un edificio de la compañía. / AFP

– Se están destinando 1.200 millones de dólares para el desarrollo en la región en los 5 próximos años, ¿cuál es el foco principal de Google?

Son varios. El primero es infraestructura digital, el segundo es seguir capacitando talento y habilidades digitales en la región, el tercero es fomentar el ecosistema emprendedor y el cuarto es el apoyo de las comunidades.

En cuanto a infraestructura, los planes ya venían desde antes con proyectos como el cable submarino Curie, que recorre el océano Pacífico, tiene 10.000 kilómetros y conecta a Los Ángeles con Valparaíso. Aparte, en el 2023 se construirá el cable Firmina, que vendrá por el otro lado de América, el Atlántico. Esto es importante debido al volumen cada vez mayor de la data que procesamos. De hecho, uno de los grandes cambios que hubo durante la pandemia fue precisamente el mejor uso de la data, de cómo poder conectar, por ejemplo, la información de ventas con las bodegas. Aunque parezca algo muy fácil, en muchos casos esto se daba de manera manual, se mandaban carpetas o había una hoja de cálculo, pero no había una interacción. Una cosa es que se comparta la data y otra cosa es que la hagas útil para que pueda ser transversal. Tal es el caso del tema logístico del que hablamos al principio, hubo un salto muy fuerte en el Perú. Ahí puntualmente el manejo de datas es crucial, pues no solamente se puede analizar en una semana o en unos meses, también en tiempo real. De esa manera es posible saber cómo acomodar una ruta para recoger unos paquetes y dejar otras mientras se aprovecha un solo trayecto.

Respecto al punto número dos, de capacitar talento, vamos a seguir apostando por programas como Crece con Google. De hecho, a finales de junio tuvimos una feria de trabajo con más de 300 jóvenes en Perú que ya eran graduados del programa y los conectamos con diferentes empresas. También hemos lanzamos los certificados de carrera como un programa un poco diferenciado de lo que veníamos haciendo. Está orientado a que haya mucho más profesionales con capacidades y competencias digitales en los mercados y eso es algo que vamos a seguir reforzando cada vez más.

– Me mecionó también sobre el sistema emprendedor.

Hay varios programas. Uno de ellos es Google Mi Negocio, con el que ponemos a disposición diversas herramientas para crear una huella digital. Esto es algo que se puede tener por más que no se disponga de un loco físico. Y no solo se trata de hacer publicidad en internet. Primero hay que entender qué es lo que se quiere lograr con el negocio. Ayudamos a que la gente realmente entienda cómo las herramientas digitales los pueden beneficiar. Por otro lado, también tenemos un programa que se llama Google for Startups, es un acelerador donde hacemos comunidad con muchos startups para hacerles consultoría, guía y compartir mejores prácticas. Startups, aceleradores, grandes unicornios tecnológicos han sido algunas de las palabras más sonadas en la pandemia, y la verdad que estamos muy contentos porque lo que hemos logrado es que ellos ya se encuentren en diferentes etapas de crecimiento dentro de la región. Hablo a nivel de América Latina incluyendo México, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú, etc.

– ¿Y cómo ha visto la evolución de los startups en Perú?

Muy Bien. Creo que un ejemplo es el tema de logística, hoy hay un montón de partners en este servicio listos para ayudar. Otro sector que se ha visto bastante favorecido ha sido el financiero, con soluciones como Yape –entre otras carteras o servicios digitales– que han tenido no solamente un buen desarrollo, sino una rápida adopción por los usuarios. El peruano tiene un hambre por siempre estar muy a la vanguardia de ciertas cosas y la tecnología es una de ellas. Cuando ve algo nuevo, lo prueba constantemente, lo que también hace que el ecosistema sea idóneo para que se generen propuestas de nuevos servicios y productos que ofrecer al mercado.

– Lo último que me comentó es sobre el apoyo a las comunidades.

Tenemos un programa que se llama Google.org, el cual normalmente destina recursos a ONG para diferentes causas. Durante la pandemia destinamos material médico a muchas zonas que lo necesitaban a través de diferentes organizaciones. Hemos hecho el compromiso de designar 300 millones de dólares en la región, de los cuales 50 millones irán directamente a apoyos a ONG y otros 250 millones a difundir información a través de nuestras plataformas.

Google Wallet. / Google Wallet

– Se ha anunciado el lanzamiento de Google Wallet, ¿cuándo llegará la aplicación a Perú?

Efectivamente, nuestro presidente, Sundar Pichai, comunicó que viene Google Wallet a la región, principalmente, en mercados donde ya existe un servicio que se llama Google Pay, es decir, Brasil y Chile. En una segunda etapa se estará evaluando cómo sería la integración del lanzamiento de este producto a los otros mercados de América Latina, aunque todavía no tenemos fecha.

– ¿Cómo fue la acogida de Google Pay en estos dos mercados?

Realmente buena. Una de las preocupaciones que tienen los usuarios -y esto resalta mucho en América Latina- es el uso de la data y la protección, sentirse con la completa seguridad de que se está haciendo una transacción fiable y que no haya ningún tipo de fraude. Hemos trabajamos mucho con lo que nosotros llamamos integradores de la tecnología para, de esa forma, crear la tokenización y que sea el proceso más seguro y sencillo que existe en la industria. Obviamente, esta tecnología la ponemos a disposición de los bancos para que ellos puedan adaptarla y sumarse a este tipo de soluciones. Al final, son ellos los que ofrecen los créditos y tarjetas, nosotros somos integradores. Y todo esto facilita el comercio tanto online como offline.