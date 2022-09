El actual director de Ingeniería de Google Cloud es Jon Heisterberg, un joven de tan solo 26 años. Sin un título universitario en su haber, el californiano ha conseguido uno de los puestos más altos dentro de la compañía gracias a su habilidad y a los cursos gratuitos de programación.

“Jon Heisterberg, de 26 años, dirige un equipo de ingenieros de software en Google Cloud. Pasó su juventud jugando con dispositivos electrónicos, pero no tiene un título universitario. Así es como ha llegado a ocupar su actual puesto”, asegura Business Insider.

Las habilidades que tiene Heisterberg son muy requeridas actualmente. “Según LinkedIn, la experiencia en AWS y Microsoft Azure se encuentra entre las habilidades más demandadas de 2021. El californiano se ha beneficiado de esa demanda y ahora dirige un equipo de ingenieros dentro de la división de Computación en la nube de Google”, añade.

Los sueldos que ofrece el gigante tecnológico pueden ser muy altos. “La ingeniería en la nube produce un trabajo de alta tecnología que resulta muy lucrativo. Un análisis de los datos de trabajo en el extranjero mostró que los gerentes de la unidad de la nube de Google suelen ganar un salario base de unos 200.000 dólares [al año], excluyendo las bonificaciones en acciones y otros extras”, agrega.

Sin embargo, usualmente estos puestos suelen ofrecerse a personas con mucha experiencia y títulos en su haber.“Pero Heisterberg es un caso inusual, ya que consiguió el puesto sin tener un título universitario. Los listados de puestos equivalentes en Google suelen pedir que los solicitantes tengan al menos una licenciatura en informática, matemáticas o algún campo relacionado”, asegura el portal.

De acuerdo con un portavoz, en entrevista con el medio, para puestos similares la empresa suele “esperar un máster o un doctorado en informática con más de 3 años de experiencia en liderazgo y más de 5 años de experiencia en ingeniería”. Sin embargo, al joven le interesó la tecnología desde temprana edad. A los 12 años ya rediseñaba los avatares de los videojuegos. Es decir, a esa edad, y en esa época, ya creaba lo que hoy conocemos como ‘skin’. “Por aquel entonces, no sabía que las empresas de videojuegos terminarían ganando dinero con aquello que yo hacía”, indica Heisterberg al medio norteamericano.

Incluso, el californiano creó un mini negocio durante su adolescencia. “Mis amigos venían a mi casa y decían: ‘¡Oye, quiero eso!’. Así que empecé un negocio paralelo modificando, reparando y revendiendo cosas: videoconsolas, smartphones, ordenadores... lo que fuera. Poco a poco fui aumentando mi cartera de clientes y también mis tarifas”, agrega el director de Ingeniería de Google Cloud.

Pese a su gran habilidad, nunca tuvo en sus planes llegar a la universidad. “No era muy estudioso. Me pasaba el día jugando con el ordenador”, agrega. Este trabajo se convirtió en uno a tiempo completo “ayudando con soluciones tecnológicas in situ a pequeñas y medianas empresas de la zona de la bahía, donde se trasladó a vivir con su abuela cuando era adolescente”.

Jon Heisterberg, director de Ingeniería de Google Cloud. | (Foto: Business Insider/Jon Heisterberg)

¿Cómo Jon Heisterberg logró aprender las herramientas que necesitaba Google?

El joven indica que Year Up, un programa de formación gratuito a nivel nacional en Estados Unidos para los menos favorecidos, lo ayudó a encontrar su camino en la vida. “Intentan resolver lo que llaman la ‘brecha de oportunidades’ para que las personas de menor nivel socioeconómico puedan acceder a este tipo de opciones laborales”, afirma Heisterberg.

Luego, ingresó a practicar en una compañía y afinó sus habilidades. “En la segunda mitad de su estancia de un año, realizó prácticas en la empresa de ciberseguridad Symantec (rebautizada como NortonLifeLock en 2019), donde recibió un curso intensivo para enfrentarse a amenazas de alto nivel”, afirma el portal.

Por otra parte, también empezó a estudiar programación de forma virtual. “Heisterberg también empezó a utilizar Learn X in Y Minutes, una herramienta online gratuita para aprender lenguajes de codificación. Ahí perfeccionó sus conocimientos de Python”, añade el medio.

Sin embargo, el acercamiento con Google ocurrió antes de lo esperado. “Antes de que terminara su trabajo en Symantec, un reclutador de Google se puso en contacto con Heisterberg a través de Linkedin para preguntarle si estaba dispuesto a participar en el programa de residencia de la empresa, un curso de 26 meses en el que los nuevos empleados se mueven por toda la cartera de Alphabet”, agrega.

Esto no interfirió con su trabajo en aquel momento. “Como parte del programa, Google dice que los candidatos seleccionados aprenden ‘sobre codificación y depuración básicas, estructuras de datos sencillas y cómo trabajar con grandes bases de código’, al tiempo que trabajan con otras empresas”, afirma el portal

Pese a que las empresas suelen buscar profesionales altamente calificados, con títulos y una amplia experiencia, no significa que quienes tengan las habilidades necesarias y no un CV que los respalde, no puedan acceder a puestos altos. “Hay muchas oportunidades si estás dispuesto a ser un poco más creativo. Con el tiempo, puedes encontrar tu camino en cualquier empresa”, concluye Heisterberg.