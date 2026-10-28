Google DeepMind anunció oficialmente el desarrollo de Genie 4, la nueva versión de su modelo de simulación de mundos concebido para lograr un nivel de fotorrealismo sin precedentes en entornos interactivos generados en tiempo real, parte de la estrategia de la compañía para impulsar la Inteligencia Artificial General (AGI), permitiendo que los sistemas digitales comprendan, razonen y simulen con precisión las dinámicas del mundo físico.

A diferencia de las iteraciones anteriores de Genie, esta cuarta generación introduce un salto tecnológico determinante al ser un modelo nativamente multimodal, capaz de producir tanto gráficos como sonido en simultáneo. La plataforma no solo recrea sonidos ambientales como el viento o las olas del mar, sino que además sintetiza música y diálogos interactivos que se adaptan en vivo a la acción de los personajes. A esto se le suma una física mejorada que tiene en cuenta fenómenos de aerodinámica y colisiones, logrando que los personajes humanos se muevan con fluidez y reaccionen de manera verosímil ante cualquier cambio en su entorno.

MIRA AQUÍ: China lleva por primera vez a sus cines un largometraje generado íntegramente con IA

Otra de las principales transformaciones radica en el control en tiempo real, ya que los usuarios pueden desplazarse por el mundo mediante atajos de teclado y, al mismo tiempo, redactar instrucciones en lenguaje natural para modificar la escena al instante. Así, es posible alterar el clima, reubicar la cámara o introducir nuevos objetos y personas sobre la marcha. Toda esta dinámica se sostiene gracias a la integración profunda con la familia Gemini: mientras Gemini Omni aporta el sustento estético y visual del entorno, modelos como Gemini 3.8 Flash actúan como agentes supervisores que analizan el desarrollo cuadro a cuadro para garantizar la coherencia narrativa y la causalidad espacial.

Para qué sirve Genie 4

Desde la perspectiva de Google DeepMind, Genie 4 no se limita a ser una prueba de concepto tecnológica, sino una plataforma versátil con aplicaciones concretas en múltiples industrias. En el terreno del entrenamiento de sistemas autónomos y la robótica, permite crear escenarios sintéticos seguros e infinitamente variables, habiéndose probado junto a Gemini Robotics y al humanoide Apollo de la empresa Apptronik. Para la industria audiovisual y el cine, funciona como una herramienta de previsualización ultrarrápida donde los directores pueden ingresar a una simulación en vivo, probar ángulos de iluminación o encuadre y ejecutar diferentes tomas de inmediato. Asimismo, en el ámbito de los videojuegos facilita el prototipado de ideas a partir de texto en cuestión de segundos, al tiempo que en el fotoperiodismo permite transformar fotos de archivo en 2D en entornos 3D explorables o simular desastres ambientales como inundaciones e incendios.

Para garantizar un despliegue responsable y prevenir usos malintencionados derivados del fotorrealismo, todo el contenido generado por Genie 4 incluye la marca de agua digital imperceptible SynthID. Aunque el sistema atraviesa una etapa experimental y aún registra ciertas limitaciones —como leves inconsistencias en la permanencia de objetos en sesiones prolongadas—, Google DeepMind ya comenzó a distribuirlo como una vista previa de investigación para evaluadores de confianza, con planes de extenderlo a los suscriptores de Google AI Ultra en Project Genie y a desarrolladores a través de la API de Gemini.

“La Nación” de Argentina / GDA