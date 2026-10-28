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Genie 4 es el nuevo motor capaz de simular mundos interactivos con video y audio, cambiar el punto de vista y modificar el aspecto y funcionamiento en tiempo real con descripciones.
Genie 4 es el nuevo motor capaz de simular mundos interactivos con video y audio, cambiar el punto de vista y modificar el aspecto y funcionamiento en tiempo real con descripciones.
/ Google
Por Grupo GDA

Google DeepMind anunció oficialmente el desarrollo de Genie 4, la nueva versión de su modelo de simulación de mundos concebido para lograr un nivel de fotorrealismo sin precedentes en entornos interactivos generados en tiempo real, parte de la estrategia de la compañía para impulsar la Inteligencia Artificial General (AGI), permitiendo que los sistemas digitales comprendan, razonen y simulen con precisión las dinámicas del mundo físico.

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