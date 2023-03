Un nuevo ‘easter egg’ aparece en Google cuando se busca información sobre The Mandalorian, serie del universo Star Wars. El buscador muestra cómo Grogu, quien también es llamado como ‘baby Yoda’, destruye partes de la página de búsqueda con tan solo darle un click.

Cuando los usuarios busquen frases como ‘The Mandalorian’, ‘Mandalorian’, ‘baby Yoda’ o ‘Grogu’, la página cargará de forma usual. Sin embargo, en la parte inferior, aparecerá el pequeño personaje de la serie y una flecha sobre su cabeza nos invitará a darle click.

Si el usuario pulsa en el pequeño Grogu, este empezará a quitar partes de la página de búsqueda al utilizar ‘La Fuerza’. A más clicks, el personaje seguirá destruyendo la página desde arriba hacia abajo. La pantalla se llenará con los recuadros que va quitando el bebé.

Grogu va destruyendo por partes la página de búsqueda de Google. | (Foto: Google/Captura de pantalla)

En caso el usuario no quiera seguir jugando con Grogu, simplemente puede darle a la ‘x’ que se encuentra en la parte inferior central del navegador. Así, la búsqueda volverá a la normalidad y todo estará en su sitio.

No es la primera vez que Google añade este tipo de interacciones para los usuarios. Cuando se lanzó la serie The Last of Us, el buscador también agregó un botón con un hongo. Este infectaba la página e iba creciendo con cada click que se le diera.

Si bien este tipo de ‘juego’ no es lo usual para Google, pues los Doodles son la principal atracción del buscador, se están haciendo cada vez más frecuentes. Incluso, hay uno que sigue estando disponible, desde octubre de 2022, sobre la misión de la NASA para desviar un asteroide. Si el usuario coloca ‘Dart Mission’, un satétile correrá de izquierda a derecha y se estrellará en la pantalla, dejándola ligeramente desencajada.