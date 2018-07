Google Traductor: Aprende las dos formas de traducir con la cámara

Google Traductor es capaz de traducir el texto de todo lo que te rodea. Para esto se apoya en la cámara incorporada en su aplicación móvil. Y para aprovechar el máximo de esta tecnología, conoce las dos formas que tienes para traducir el texto de una imagen.

Primero lo que siempre tienes que hacer. Antes de traducir, configura el idioma de origen del texto y al que lo vas a traducir. Como ejemplo, traduciremos del español al inglés. Luego selecciona la herramienta Cámara, el botón con la forma de este dispositivo que se marca en la captura compartida debajo de este párrafo.

Así puedes traducir de forma instantánea con la cámara de Google Traductor. (Foto: Google Traductor / El Comercio) Google

Así, el primer método de traducción con la cámara es el de Traducción instantánea. Esta se marca escogiendo el botón con forma de ojo ubicado en la esquina inferior derecha. Como se muestra en el ejemplo, solo tienes que enfocar la imagen y leer directamente la traducción que la app ofrece. Y listo.

Pero si este método no funciona, se puede recurrir al segundo: el de Hacer una foto. Este se aplica cuando Traducción instantánea no ofrece una interpretación acertada o esta es deficiente, o si sencillamente has desactivado la opción.

Así puedes traducir con el segundo método de traducción con la cámara de Google Traductor. (Foto: Google Traductor / El Comercio) Google

El proceso es enfocar el texto, luego selecciona el botón Hacer una foto, como se muestra en el ejemplo. Lo siguiente es marcar con tu dedo el área que deseas traducir o escoger la opción Seleccionar todo. La app identificará el texto y lo traducirá de forma automática.

A diferencia del primer método, con este puedes dirigirte a la pantalla principal de la aplicación para leer la traducción completa. Para esto solo tienes que hacer tap en la flecha que aparece en el área del texto traducido. Y listo.